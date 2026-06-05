Jude Bellingham pourrait être relégué sur le banc de l'équipe d'Angleterre

« Qui d'autre pourrait-ce être ?! » — Jude Bellingham a crié ces mots exacts après avoir marqué un but acrobatique à la 95e minute contre la Slovaquie en huitième de finale de l'Euro 2024. Jusqu'à ce moment-là, les « Three Lions » offraient une prestation très médiocre, mais l'exploit de Bellingham a maintenu l'équipe dans le tournoi. C'était un nouveau sommet pour le footballeur devenu le héros de la saison en marquant des buts victorieux consécutifs pour le Real Madrid. Selon Goal.com rapporte .

La carrière de Bellingham a débuté par une ascension fulgurante : il a brillé à la Coupe du monde 2022 à 19 ans, a conduit le Borussia Dortmund au seuil du titre de Bundesliga et a offert des performances dignes du Ballon d'Or lors de sa première saison au Real Madrid. Il a conquis les fans en marquant des buts victorieux dans les dernières minutes des deux premiers El Clásico de la saison de La Liga.

Cependant, une baisse de régime est récemment observée chez le milieu de terrain. Les blessures, notamment un problème à l'épaule ayant nécessité une opération l'été dernier, ont affecté négativement sa forme. La crise générale du Real Madrid a également nui à la réputation de Bellingham. Bien qu'il soit toujours considéré comme le visage principal de la Coupe du monde 2026, sa place dans l'équipe sous Thomas Tuchel n'est pas garantie.

Il devient de plus en plus probable que Bellingham ne soit pas titulaire lors du match d'ouverture contre la Croatie le 17 juin. Bien qu'il promette un grand avenir depuis l'académie de Birmingham City et soit une star convoitée par des géants comme le Real Madrid et Liverpool, la concurrence dans l'effectif de Thomas Tuchel pourrait le laisser sur le banc.