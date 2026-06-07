L'équipe nationale du Portugal vainqueur du Chili lors d'un match amical

À l'approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, les meilleures équipes nationales continuent de disputer des matchs amicaux pour ravir leurs supporters et atteindre leur plein potentiel physique. L'une de ces rencontres amicales, intense et de haut niveau, a opposé le géant européen, le Portugal, au fier représentant sud-américain, le Chili.

Disputé sur le sol portugais, ce match a été aussi tendu, émotionnel et combatif que les fans l'espéraient. Lors d'une rencontre captivante, les hôtes dirigés par Roberto Martínez ont remporté la victoire 2-1, démontrant une fois de plus leur force avant la prochaine Coupe du Monde.

Bataille d'émotions : Double expulsion en première mi-temps

Malgré le caractère amical du match, les passions se sont enflammées sur le terrain. Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps (45+2'), une confrontation houleuse et une bagarre ont éclaté entre la star portugaise Rafael Leão et le Chilien Iván Román. Cherchant à contrôler la situation, l'arbitre n'a fait preuve d'aucune clémence et a exclu les deux joueurs directement avec un carton rouge. Par conséquent, les deux équipes ont dû terminer le match à dix.

Chronologie des buts et frappe décisive de Bruno

En seconde mi-temps, l'équipe nationale du Portugal a montré sa classe et son talent. La séquence des événements s'est déroulée comme suit :

Superbe but de Gonçalo Guedes : À la 58e minute, l'attaquant Gonçalo Guedes a battu le gardien chilien pour ouvrir le score.

Bruno Fernandes consolide l'avance : Les attaques incessantes des hôtes ont porté leurs fruits à la 75e minute. Le meneur de jeu Bruno Fernandes a inscrit un but magnifique, portant le score à 2-0.

Dernière offensive du Chili : Les joueurs chiliens n'ont pas baissé les bras. À la 90+2e minute des arrêts de jeu, Cepeda a réduit l'écart, mais ce but n'a pas pu sauver les visiteurs de la défaite.

Détails généraux du match

Vous pouvez consulter le résultat final de cette rencontre et les changements dans les effectifs des équipes nationales en détail dans le tableau intégré ci-dessous :

Statut du match et résultat Buts marqués et minutes Compositions et remplacements (Portugal) Match amical



Portugal — Chili

( 2 : 1 ) G. Guedes (58')

B. Fernandes (75')



Cepeda (90+2') Gardien : Sá (R. Silva, 46).

Défense : Semedo (Dalot, 46), Dias (Araújo, 87), Veiga (Inácio, 46), Cancelo.

Milieu : Costa (R. Neves, 46), B. Silva (Neto, 46), Fernandes.

Attaque : Conceição (Félix, 76), Leão (45+2'), Ronaldo (Ronaldo, 46).

Note : Le Portugais Rafael Leão a été exclu avec un carton rouge à la 45+2e minute, tout comme le Chilien Iván Román au même moment.

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