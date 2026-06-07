Estevao Willian sur la Coupe du Monde 2026 manquée : « J'ai pleuré dans les bras de mes parents »

La jeune star de Chelsea, Estevao Willian, a parlé ouvertement de la grave blessure qui a anéanti son rêve de jouer pour l'équipe nationale du Brésil lors de la Coupe du Monde 2026. Le talent de 19 ans devait certainement figurer dans l'effectif de la « Seleção » sous la direction de Carlo Ancelotti, mais un problème musculaire sérieux a empêché ses débuts sur la scène mondiale. Selon Goal.com rapporte .

Le jeune attaquant avait participé à tous les matchs de qualification et devait devenir une figure centrale du tournoi organisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Cependant, une blessure subie lors du match contre Manchester United en Premier League anglaise a tout changé. « Jouer la Coupe du Monde est un rêve qui se réalise, tout le monde le veut. Surtout que j'ai participé à tout le processus, cela a provoqué une grande tristesse dans mon cœur », a-t-il déclaré à ESPN.

Estevao a rappelé les moments où il a réalisé la gravité de la situation. Le staff médical de Chelsea a fait venir sa famille pour annoncer la nouvelle. Les examens ont révélé que le footballeur avait subi une rupture complète des ischio-jambiers. « Quand le médecin a demandé de faire venir mes parents pour entendre les résultats, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'ai été sous le choc en apprenant qu'il s'agissait d'une blessure de grade quatre », a ajouté le joueur.

Cette blessure a coûté cher non seulement au joueur, mais aussi au club. Estevao n'a pas pu aider l'entraîneur intérimaire de Chelsea, Calum MacFarlane, en fin de saison. L'ailier brésilien a également manqué la finale de la FA Cup perdue contre Manchester City. En conséquence, le club londonien n'a obtenu aucune qualification pour les compétitions européennes la saison prochaine.