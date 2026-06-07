Un géant de Premier League pourrait souffler la cible du Bayern Munich

Le Bayern Munich fait face à une sérieuse concurrence de la part des clubs de Premier League dans la course pour le défenseur du PSG, Emmanuel Mbemba. Selon la BBC, le club londonien d'Arsenal a également rejoint la course pour recruter le talent de 18 ans et a soumis une demande initiale au club parisien. C'est ce que rapporte Goal.com rapport .

Le contrat de Mbemba avec le club de la capitale française expire à la fin juin, ce qui lui permet de partir en tant qu'agent libre. Bien que la direction du PSG souhaite prolonger le contrat, le footballeur, deux fois membre de l'équipe de France U19, semble avoir décidé de rejoindre un nouveau club cet été.

Le Bayern surveille de près la situation de ce joueur polyvalent qui joue bien du pied gauche et peut évoluer aussi bien en défense centrale qu'en arrière gauche. Les Munichois doivent renforcer leur ligne défensive, car des joueurs comme Min-Jae Kim et Hiroki Ito devraient quitter l'équipe lors du mercato estival.

Le transfert de Mbemba serait une opération deux-en-un pour le Bayern : il non seulement concurrencerait Alphonso Davies, mais comblerait aussi le vide défensif laissé par les départs potentiels de Kim et Ito. Selon un rapport de L'Equipe en début d'année, les recordmans allemands avaient de bonnes chances de recruter Mbemba, mais le Bayer 04 Leverkusen s'est également mêlé à la procédure.

Si ce transfert ne se concrétise pas, le Bayern envisage le défenseur de Benfica, Tomás Araújo, comme alternative. Selon Sky, le défenseur central portugais figure toujours sur la liste restreinte des Munichois.