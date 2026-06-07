Michael Olise pourrait poursuivre sa carrière au Real Madrid

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Michael Olise pourrait poursuivre sa carrière au Real Madrid

Les préparatifs pour la nouvelle saison du football européen et les efforts de renforcement de l'effectif ont déjà commencé. D'éminentes publications sportives en Angleterre et en Espagne sonnent l'alarme au sujet du prochain accord majeur attendu sur le marché des transferts. Cette fois, le centre des rumeurs de transfert implique le club munichois du Bayern et l'ailier talentueux de l'équipe nationale française, Michael Olise. Le célèbre britannique The Telegraph rapporte que la star française est devenue l'une des principales cibles de transfert du Real Madrid.

La rotation historique anticipée sur le banc des entraîneurs du 'Club Royal' est le principal facteur qui met ce transfert à l'ordre du jour.

Le facteur Mourinho et la nouvelle star du projet 'The Special One'

Le spécialiste expérimenté et mondialement connu Jose Mourinho, qui devrait prendre les rênes du géant madrilène, a déjà présenté ses exigences à la direction du club. L'entraîneur portugais, connu dans le monde du football sous le nom de 'The Special One', voit le talent de 24 ans comme la partie la plus importante et intégrante de son nouveau projet à Madrid.

L'entraîneur pense que la vitesse et la supériorité tactique d'Olise porteront la ligne d'attaque de l'équipe à un niveau complètement nouveau. Cependant, pour concrétiser ce transfert, le club madrilène devra se séparer d'une somme record :

  • Frais de transfert astronomiques : Selon les dernières analyses des experts du prestigieux Transfermarkt portail, la valeur marchande actuelle de Michael Olise est fixée à un stupéfiant 150 millions d'euros .

  • Engagement à long terme : Le club munichois du Bayern n'est pas non plus prêt à laisser partir sa star facilement. La raison est que le contrat actuel de l'ailier français avec les Allemands est valable jusqu'à mi-2029 .

Les statistiques incroyables d'Olise en Bundesliga

Les performances du footballeur français lors de la saison écoulée prouvent clairement pourquoi il est reconnu comme l'un des talents les plus précieux au monde. Vous pouvez vous familiariser avec ses super résultats en Allemagne grâce au tableau spécialement intégré ci-dessous :

Performance de la saison

Nombre de résultats

Niveau du joueur sur le terrain

Matchs de Bundesliga

32 matchs

Il a été la force motrice principale des attaques pour l'équipe munichoise.

Buts marqués

15 buts

Il a coupé depuis l'aile vers le centre et a visé les buts adverses avec précision.

Passes décisives

19 passes décisives

Il est devenu le leader du championnat en matière de création d'occasions de but pour ses coéquipiers.

Analyse de fond : Alors que la possibilité que Jose Mourinho prenne les rênes du Real Madrid crée une grande intrigue dans le monde du football, sa demande de transfert de Michael Olise indique l'ampleur des plans du 'Club Royal' pour la prochaine saison. Le footballeur de 24 ans, qui a enregistré une statistique de '15+19' en une seule saison de Bundesliga, est vraiment le rêve de n'importe quelle grande équipe. Certes, les frais de 150 millions d'euros et le contrat du Bayern jusqu'en 2029 rendent les négociations très complexes, mais pour Florentino Perez, rien n'est impossible sur le marché des transferts. Si cet accord se concrétise, un nouvel effectif 'terrifiant' se formera définitivement à Madrid !

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Michael OliseReal MadridBayern MunichJosé MourinhoFrance
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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