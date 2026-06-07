Arsenal envisage Morgan Gibbs-White pour renforcer l'attaque

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Arsenal envisage Morgan Gibbs-White pour renforcer l'attaque

Le champion en titre de la Premier League anglaise, Arsenal, a établi ses plans pour le mercato estival. Mikel Arteta a ajouté la star de Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, à la liste des transferts afin de renforcer l'attaque de l'équipe. L'entraîneur des "Gunners", qui a remporté le titre après 22 ans d'attente, entend renforcer l'effectif pour défendre son titre. Selon Goal.com rapporte .

La cible principale des Londoniens reste l'attaquant d'Aston Villa, Morgan Rogers. Arteta apprécie grandement les capacités polyvalentes du joueur de 23 ans, mais son transfert pourrait coûter au moins 100 millions de livres à Arsenal. Si le transfert de Rogers ne se concrétise pas, Morgan Gibbs-White est considéré comme l'alternative principale.

Gibbs-White s'est illustré la saison dernière en marquant 18 buts toutes compétitions confondues. Ses 15 buts en Premier League étaient le deuxième meilleur total parmi les joueurs anglais, derrière Ollie Watkins. Il a également mené Nottingham Forest jusqu'en demi-finale de la Ligue Europa. Malgré cela, le joueur n'a pas été sélectionné par Thomas Tuchel pour la Coupe du monde avec l'Angleterre.

Actuellement, le PSG, qui a battu Arsenal en finale de la Ligue des Champions, montre également son intérêt pour Morgan Rogers. Le propriétaire de Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, tente de garder ses joueurs clés au club. Bien que Gibbs-White soit sous contrat jusqu'en 2028, des offres importantes sur le marché des transferts pourraient changer la donne.

Par ailleurs, une autre star de Forest, Elliot Anderson, attire également l'attention des grands clubs. Manchester City et Manchester United se sont joints à la course pour le milieu de terrain, estimé à 100 millions de livres. Bien que l'entraîneur principal Vítor Pereira souhaite conserver son effectif, il a reconnu la réalité du marché des transferts.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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