Il reste très peu de temps avant le moment historique que toute la nation ouzbèke et des millions de supporters de football locaux attendent avec impatience depuis des années. Nos représentants poursuivent intensément la dernière étape de préparation pour le prestigieux championnat du monde. Aujourd'hui, de l'autre côté de l'océan, dans la magnifique ville de New York, les "Loups Blancs", dirigés par Fabio Cannavaro, s'aligneront pour un match amical extrêmement sérieux contre l'une des puissances les plus redoutables et renommées d'Europe — l'équipe nationale des Pays-Bas. Ce match servira de dernier et plus important test pour nos compatriotes afin d'évaluer leur force et leurs capacités avant la Coupe du monde à venir.

Vous pouvez consulter les détails sur l'heure de coup d'envoi de ce match historique et les adversaires de notre équipe nationale lors de la Coupe du monde grâce au calendrier spécialement intégré ci-dessous :

LE DERNIER TEST DE NOTRE ÉQUIPE NATIONALE ET LE GROUPE DE LA COUPE DU MONDE 2026

Heure du match amical d'aujourd'hui Lieu du match Nos adversaires dans le tournoi de la Coupe du Monde 2026 (Groupe K) Heure de Tachkent :

à 23h45 coup d'envoi. États-Unis, New York.

(Arène sous les projecteurs du monde entier) Portugal — La patrie de Cristiano Ronaldo, un géant européen.



Colombie — Un représentant fougueux de l'Amérique du Sud.



RD Congo — Une équipe africaine physiquement puissante.

Ce match est la dernière opportunité pour le staff technique de porter la condition physique et tactique des joueurs à un niveau idéal.

La grande bataille de l'autre côté de l'océan et les prières de millions de personnes

La participation des "Loups Blancs" à ce tournoi prestigieux marquera sans aucun doute une nouvelle ère pour le football ouzbek dans son ensemble. Sachant que nos représentants, placés dans le Groupe K de la Coupe du Monde, affronteront des adversaires redoutables comme le Portugal et la Colombie, le match d'aujourd'hui contre le pays des Tulipes sera une véritable école de rigueur pour nos garçons. Nos footballeurs démontreront non seulement leur talent sur les terrains de New York, mais mobiliseront aussi toutes leurs forces pour défendre l'honneur de toute leur patrie.

Commentaire Zamin : Le simple fait que l'équipe nationale d'Ouzbékistan ait atteint la Coupe du Monde est la réalisation d'un immense conte de fées. L'arrivée de la légende du football mondial Fabio Cannavaro à la tête de l'équipe et son inculcation des connaissances tactiques à nos joueurs seront certainement évidentes lors du match d'aujourd'hui contre les Pays-Bas. Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullaev et nos autres stars doivent montrer aujourd'hui comment jouer sous une pression intense. Affronter les protégés de Ronald Koeman était le bon choix avant de rencontrer des géants comme le Portugal et la Colombie. Tonight, tout l'Ouzbékistan restera éveillé pour soutenir ses favoris devant leurs écrans. Notre foi et nos prières sont avec vous, les garçons !

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