La Juventus trouve un nouvel attaquant pour remplacer Dusan Vlahovic

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La Juventus trouve un nouvel attaquant pour remplacer Dusan Vlahovic

Le club turinois de la Juventus finalise la recherche d'un remplaçant digne pour l'attaquant Dusan Vlahovic. Selon les rapports, le géant italien est proche de recruter une ancienne star de la Bundesliga. Selon Goal.com rapport .

Selon l'expert des transferts Fabrizio Romano, l'attaquant d'Atletico Madrid, Alexander Sørloth, a attiré l'attention du club turinois. Les clubs négocient actuellement le montant du transfert. L'ancien attaquant de RB Leipzig, qui a rejoint Madrid depuis la Real Sociedad pour 32 millions d'euros en 2024, a marqué 44 buts en 107 matchs pour l'Atletico Madrid.

La direction de la Juventus se prépare au départ de Dusan Vlahovic, dont le contrat expire, via ce transfert. Selon les informations, l'attaquant serbe, acheté 85 millions d'euros, et le club n'ont pas pu s'entendre sur le salaire. Le joueur de 26 ans devrait quitter l'équipe en tant qu'agent libre, des clubs comme le Bayern Munich et Barcelone montrant de l'intérêt.

De plus, le club turinois doit finaliser le transfert de Lois Openda. En raison d'une clause contractuelle, la Juventus est obligée d'acheter le joueur à RB Leipzig pour plus de 40 millions d'euros car elle a terminé dans le top dix de la Serie A. Cependant, en raison des mauvaises performances d'Openda, il est dit qu'il pourrait bientôt quitter l'équipe et rejoindre l'Eintracht Francfort.

Le renforcement de l'attaque est devenu une tâche principale pour la Juventus, qui a terminé la saison dernière à la sixième place et a manqué la qualification en Ligue des champions. Le fait qu'Alexander Sørloth ait un contrat avec l'Atletico Madrid jusqu'en 2028 pourrait légèrement compliquer le processus de transfert.

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Nodirbek Razzokov
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