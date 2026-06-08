L'évolution de Lionel Messi : Cinq visages de la légende argentine

Lionel Messi se prépare pour une sixième Coupe du monde record, mais le Messi d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'adolescent qui a fait ses débuts au FC Barcelone. Alors que la plupart des stars déclinent avec l'âge, le capitaine d'Inter Miami a réinventé son style de jeu pendant deux décennies pour rester au sommet. À 16 ans, pour ses débuts contre le Porto de Jose Mourinho, Messi était un ailier droit explosif. Sa capacité à rentrer dans l'axe du pied gauche a même impressionné Ronaldinho, alors meilleur joueur du monde. Selon Goal.com rapporte .

Le parcours tactique de Messi a pris un nouveau tournant avec l'arrivée de Pep Guardiola en 2008. Le 2 mai 2009, lors d'un match où le Real Madrid a été écrasé 6-2 au Santiago Bernabeu, Guardiola a aligné Messi en « faux neuf ». Cette décision a changé l'histoire du football. Prenant la place de Samuel Eto'o au centre, Messi a commencé à jouer plus bas, devenant un cauchemar pour les défenseurs. « Avec Guardiola, j'ai commencé à comprendre les espaces, le contrôle du ballon et le fonctionnement du jeu », se souvient Lionel Messi.

Entre 2011 et 2013, Messi est devenu un joueur qui brisait les systèmes, marquant 96 buts en 69 matchs de La Liga. Il a remporté quatre Ballons d'Or consécutifs et la Ligue des champions avec Barcelone. Après le départ de Xavi et Andres Iniesta du Camp Nou, Messi a dû évoluer à nouveau. Il n'était plus seulement le finisseur, mais est devenu le moteur principal de l'équipe. Se rapprochant du milieu de terrain, il a assumé la responsabilité de l'organisation du jeu.

Durant ses passages au PSG et à Inter Miami, Messi s'est transformé en un meneur de jeu complet. Lors de la saison 2019-2020, il a réalisé 25 buts et 22 passes décisives. En France, il a délivré plus de passes que de buts pour la première fois de sa carrière. Les analystes argentins l'ont décrit comme un « buteur devenu Iniesta ». Bien que sa vitesse physique ait diminué, sa lecture du jeu en fait toujours l'un des joueurs les plus dangereux au monde.