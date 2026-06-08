Alors que les yeux du monde entier sont tournés vers l'autre côté de l'océan et qu'il ne reste que quelques jours avant le début de la fête footballistique captivante, non seulement les experts sportifs, mais aussi les grands politiciens continuent de partager leurs prédictions. Un tel événement intrigant s'est produit aux États-Unis. Zohran Mamdani, maire de New York, l'une des villes hôtes de la Coupe du Monde, a organisé un jeu interactif unique avec les journalistes, prédisant les résultats des matchs de la phase de groupes jusqu'à la finale de la prochaine Coupe du Monde. Les prévisions du politicien ont causé un véritable émoi et des discussions animées dans le monde du football.

La chaîne de prédictions de Zohran Mamdani était pleine de résultats inattendus et sensationnels. Selon lui, de véritables 'sensations' se produiront dès la première phase de playoffs, les huitièmes de finale. Selon l'estimation du maire, l'équipe nationale du Brésil, berceau du football, perdra de manière inattendue contre le représentant asiatique, le Japon, et quittera le tournoi tôt. Au même stade, les compatriotes de Cristiano Ronaldo, l'équipe du Portugal, ne parviendront pas non plus à surmonter la barrière anglaise et diront adieu à la Coupe du Monde.

Il est naturel que les prédictions du chef de la ville pour les étapes suivantes aient également surpris les fans. Mamdani a déclaré que lors du choc entre les deux géants d'Amérique du Sud, spécifiquement en quart de finale, l'équipe nationale de Colombie battrait le champion en titre, l'Argentine. Les Anglais, quant à eux, battront les États-Unis, pays hôte, et la forte Espagne pour atteindre les demi-finales, mais s'inclineront contre la France aux portes de la finale.

L'événement le plus intéressant et le plus dramatique se produira en finale : selon le maire, la France perdra la bataille pour le trophée principal contre le représentant africain, le Maroc, et le Maroc portera la couronne mondiale pour la première fois de son histoire. La Colombie, ayant battu l'Angleterre, complétera le top trois.

Nous rappelons que cette grande Coupe du Monde, qui pour la première fois de l'histoire accueillera 48 équipes et se déroulera sur les terrains des États-Unis, du Mexique et du Canada, débutera officiellement le 11 juin de cette année. Nous observerons ensemble dans les jours à venir, au cœur de l'effervescence du football en direct, dans quelle mesure les prédictions sensationnelles et audacieuses du politicien se réaliseront. Restez avec nous !

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