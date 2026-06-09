L'équipe nationale olympique d'Ouzbékistan a fait preuve de résilience sur la scène internationale, offrant une joie tant attendue et un goût de victoire aux fans de football ouzbeks. Nos représentants, actuellement en stage d'entraînement en Slovénie, ont affronté l'équipe nationale des moins de 23 ans des États-Unis, considérée comme forte et physiquement robuste, lors d'un autre test sérieux. Lors de ce match intense et sans compromis disputé sur la magnifique pelouse du Športni center Rogaška Slatina à Rogaska Slatina, nos compatriotes ont célébré une petite mais extrêmement précieuse victoire 1-0 sur leurs adversaires.

Le seul but qui a scellé le destin de cette rencontre a non seulement apporté la victoire, mais a aussi rendu la domination psychologique à nos représentants. Ce succès était vital pour nos jeunes espoirs afin de sortir du tourbillon des récents échecs. Auparavant, notre équipe avait enregistré plusieurs résultats désagréables lors de matchs amicaux : notamment une défaite 0-1 contre une forte sélection japonaise début juin, ainsi que des défaites contre l'Albanie (2-3) et l'équipe de Russie des moins de 23 ans (1-2) en mars.

Cette magnifique victoire sur la jeunesse talentueuse des États-Unis a offert aux jeunes stars d'Ouzbékistan une excellente opportunité de mettre fin à une longue série de défaites et de restaurer la confiance des supporters. Plus important encore, les protégés de Ravshan Khaydarov ont réussi à terminer la prochaine étape responsable de la préparation aux prochains tournois internationaux prestigieux et compétitions officielles avec un moral élevé et un esprit positif. Cela sert de fondation solide pour de futures grandes victoires.

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