La FIFA parvient à un accord avec Lassana Diarra : le système des transferts pourrait changer

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La FIFA parvient à un accord avec Lassana Diarra : le système des transferts pourrait changer

La FIFA a conclu un accord officiel avec l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France, du Real Madrid et de Chelsea, Lassana Diarra, pour mettre fin à un long conflit juridique. Le litige a été résolu suite à une décision de justice susceptible de modifier fondamentalement le système mondial des transferts. Selon Goal.com rapporte .

Lundi, la FIFA a confirmé que toutes les questions juridiques avec Diarra, qui a joué pour des clubs comme Arsenal, Chelsea et le Real Madrid, étaient closes. Cette affaire était sous les projecteurs après que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé l'année dernière que les règlements de la FIFA violaient le droit de l'UE.

Lassana Diarra avait réclamé 65 millions d'euros d'indemnisation à la FIFA et à l'Association royale belge de football. En octobre, la Cour européenne a conclu que les règles actuelles de transfert de la FIFA violaient le droit du travail et le droit à la libre circulation au sein de l'UE.

Le conflit a débuté en 2014, lorsque Diarra a résilié son contrat de quatre ans avec le club russe du Lokomotiv Moscou après seulement un an. À l'époque, la FIFA avait infligé une amende de 10 millions d'euros au joueur pour rupture de contrat sans « juste cause ». Cette situation a entravé la recherche d'une nouvelle équipe, les clubs potentiels craignant d'être tenus responsables de l'amende.

Dans son communiqué, la FIFA a annoncé que toutes les procédures judiciaires avec Lassana Diarra étaient suspendues. Cependant, l'organisation a souligné que cet accord ne constituait pas un aveu de culpabilité. La FIFA a cherché à clore rapidement le dossier pour empêcher d'autres joueurs de présenter des demandes d'indemnisation similaires.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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