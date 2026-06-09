Le Bayern Munich fait un pas sérieux vers le transfert de Marcus Rashford

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Le Bayern Munich fait un pas sérieux vers le transfert de Marcus Rashford

La lutte cachée et féroce entre les grands clubs sur le marché européen des transferts entre dans une nouvelle phase. Le célèbre et puissant club allemand, le Bayern Munich, examine très sérieusement la possibilité de recruter l'attaquant talentueux Marcus Rashford de Manchester United en Angleterre. Selon les dernières informations exclusives de la prestigieuse publication sportive Football365, l'issue finale de ce transfert majeur est actuellement quelque peu compliquée et incertaine, dépendant largement de la décision du club catalan, le FC Barcelone.

En effet, l'habile attaquant anglais a passé la saison dernière en prêt avec les Blaugrana, offrant des performances solides sur les pelouses espagnoles. Selon les termes du contrat, la direction de Barcelone dispose d'une option d'achat complet des droits de transfert de Rashford pour 30 millions d'euros. Cependant, en raison de leur situation financière, les Catalans ne se précipitent pas pour exercer officiellement ce droit de priorité. Ils explorent plutôt diverses options, comme une prolongation du prêt d'un an ou une réduction artificielle du prix du transfert.

L'hésitation du géant catalan et l'absence de décision finale ont contraint la direction de Manchester United à chercher d'autres mesures. Les Red Devils, sous la direction des Glazer, ont annoncé qu'ils étaient pleinement prêts à écouter toute offre avantageuse et officielle d'autres équipes européennes pour le joueur. Le Bayern Munich souhaite profiter de cette situation favorable. Pour renforcer sa ligne d'attaque, la machine allemande est prête à payer sans objection les 30 millions d'euros demandés par les Mancuniens.

Cependant, le principal et plus grand obstacle auquel le club munichois est confronté dans ce transfert potentiel est l'appétit financier et le salaire exceptionnellement élevés de Marcus Rashford. Actuellement, la star anglaise perçoit un salaire hebdomadaire de 346 000 euros, un chiffre qui pourrait légèrement perturber l'équilibre salarial interne du club allemand. Néanmoins, les Allemands poursuivent les négociations pour conclure ce transfert durant l'été.

Suivez le transfert potentiel de Marcus Rashford en Bundesliga, le duel de transfert entre le Bayern Munich et Barcelone, ainsi que les dernières nouvelles exclusives du football mondial avec nous sur les pages de Zamin !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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