Thierry Henry réagit au transfert d'Anthony Gordon au Barcelona

La légende d'Arsenal Thierry Henry a salué les efforts d'Anthony Gordon pour parler espagnol après son arrivée au Barcelona. L'ancien attaquant français estime que l'ailier anglais correspond parfaitement au style de jeu du club. Henry a souligné l'importance de finaliser le transfert avant la Coupe du monde et a prédit que Gordon connaîtrait un grand succès en Catalogne. Selon Goal.com rapporte .

Évoquant le footballeur transféré de Newcastle pour près de 80 millions d'euros, Henry a déclaré que sa vitesse et sa capacité à éliminer les défenseurs en un contre un renforceraient l'attaque des "Blaugrana". En particulier, la polyvalence de Gordon, capable de jouer à n'importe quel poste offensif, devrait être précieuse pour le Barcelona sous la direction de Hansi Flick.

"Je pense qu'Anthony Gordon peut avoir un impact majeur dans une équipe qui pratique un beau football. Il est capable d'étirer la défense adverse car il fait de bons appels dans les espaces libres et a le sens du but. Il peut jouer à gauche, à droite et au centre, comme il l'a fait à Newcastle. C'est un rêve devenu réalité pour lui", a déclaré Henry dans une interview à Betway.

En dehors du terrain, Gordon a attiré tous les regards en parlant espagnol lors de sa présentation. Henry considère cela comme une étape importante pour s'adapter au nouvel environnement et se connecter avec les supporters. "Quand vous arrivez dans un nouvel endroit, vous devez faire cela — vous devez vous adapter. Cela montre qu'il comprend où il est arrivé. En voyant ses efforts, je me suis dit : 'Bien joué, mon ami'", a ajouté la légende du football.