Raison révélée : pourquoi Kenneth Eichhorn a rejeté l'offre de Liverpool

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Raison révélée : pourquoi Kenneth Eichhorn a rejeté l'offre de Liverpool

Le Liverpool FC a échoué dans sa tentative de recruter l'adolescent talentueux Kenneth Eichhorn du Hertha BSC. Le joueur très coté a officiellement décliné un transfert à Anfield, privilégiant son développement sportif. Le jeune talent préfère rester en Allemagne, ce qui a intensifié la lutte pour sa signature entre Bayer Leverkusen et RB Leipzig avant la fin du mercato. Selon Goal.com rapporte .

Selon le journaliste de Sky Sport Germany Florian Plettenberg, le club de la Mersey a consacré beaucoup de temps à cette transaction mais a finalement essuyé un refus. Le géant anglais avait proposé un projet attrayant pour Eichhorn afin de renforcer son centre de formation. Cependant, le joueur a choisi une autre voie pour son avenir, compromettant les plans de transfert estivaux du club de Premier League.

L'offre présentée par Liverpool serait la plus attrayante, tant sur le plan financier qu'en termes de prestige du club. Plettenberg a souligné que le montant offert par les Anglais au jeune de 16 ans dépassait les offres de tous les clubs allemands concurrents. Néanmoins, Eichhorn a préféré rester dans un environnement familier et préserver sa stabilité sportive.

Les grands noms de la Bundesliga se livrent à une lutte acharnée pour le milieu offensif, actuellement estimé à 20 millions d'euros. Alors que Bayer Leverkusen exerce une pression pour un transfert définitif, RB Leipzig conserve ses chances. Eichhorn a disputé 20 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, marquant 2 buts.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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