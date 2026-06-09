L'équipe nationale d'Ouzbékistan a perdu 2,47 points au classement FIFA après sa défaite lors d'un match amical contre les Pays-Bas. Cela est indiqué dans les données du classement des équipes nationales de la FIFA.

Lors du match disputé le 8 juin, les 'Loups blancs' ont subi une défaite contre l'équipe nationale des Pays-Bas lors d'un match amical. En conséquence, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a perdu 2,47 points au classement FIFA, mais a néanmoins réussi à conserver sa 50e place.

Pour rappel, le 2 juin de cette année, les protégés de Fabio Cannavaro avaient également subi une défaite lors d'un match contre l'équipe nationale du Canada. Après ce match, l'équipe nationale a perdu 4 autres points dans le système de classement en ligne de la FIFA.

Ainsi, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a perdu un total de 6,47 points à la suite de deux matchs amicaux et, avec 1458,73 points, poursuit sa préparation pour la Coupe du monde.

Dans le classement FIFA actuel, l'équipe nationale d'Argentine, championne du monde en titre, est en tête. Elle est suivie par l'Espagne, championne d'Europe, tandis que l'équipe nationale de France, dirigée par Didier Deschamps, complète le top trois.

Le nouveau classement FIFA des équipes nationales devrait être officiellement annoncé le 11 juin de cette année.