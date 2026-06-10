Le FC Barcelone s'inquiète de la blessure de Lamine Yamal

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Le FC Barcelone s'inquiète de la blessure de Lamine Yamal

La direction du FC Barcelone exprime de sérieuses inquiétudes quant à l'état physique de la jeune star de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal. Les Catalans sont mécontents que le processus de rétablissement de l'adolescent soit accéléré avant la Coupe du Monde. Les dirigeants du club craignent que les médecins et le staff technique de la sélection nationale ne mettent la santé du joueur en danger. Selon Goal.com rapporte .

Selon le magazine sportif, la direction du FC Barcelone craint que Lamine Yamal ne soit aligné avant d'avoir terminé un processus de rétablissement entièrement contrôlé. Bien que l'équipe nationale d'Espagne soit optimiste quant à sa disponibilité pour le match d'ouverture du tournoi, le club catalan estime que la prudence doit primer pour un jeune joueur qui n'est pas encore pleinement développé physiquement.

La situation s'est intensifiée après une déclaration du sélectionneur espagnol Luis de la Fuente. L'entraîneur a souligné que la rééducation de joueurs comme Lamine Yamal, Mikel Merino et Nico Williams se déroulait bien et qu'ils pourraient jouer lors du premier match. De la Fuente a ajouté que l'état des joueurs était évalué, mais que l'accent principal n'était pas mis uniquement sur les premiers matchs.

Pour rappel, Lamine Yamal s'est blessé aux ischio-jambiers de la jambe gauche lors du match contre le Celta Vigo le 22 avril et n'a pas participé aux matchs officiels depuis. L'ancien kinésithérapeute du FC Barcelone, Juanjo Brau, a également souligné que la charge devait être augmentée progressivement dans le cas de telles blessures, sinon le risque de rechute est élevé dans des tournois à haute intensité comme la Coupe du Monde.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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