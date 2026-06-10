Début des négociations pour le transfert de trois stars portugaises au Real Madrid

Dans le monde intense des transferts du football européen, de grands projets se préparent. Jorge Mendes, l'un des agents les plus influents au monde, travaille sérieusement pour placer trois de ses clients de haut niveau, évoluant en Premier League anglaise, au sein du Real Madrid. Selon la célèbre chaîne espagnole El Chiringuito TV , le super-agent a officiellement proposé ces trois talents portugais à la direction madrilène et a entamé des négociations secrètes.

Découvrez les protagonistes de ce transfert : il s'agit du pilier de la défense de Manchester City, le défenseur central Ruben Dias , ainsi que du latéral droit rapide des 'Cityzens', Matheus Nunes, et du jeune milieu créatif de West Ham, Matheus Fernandes . Ce mouvement de Mendes survient alors qu'un vent de changement souffle sur Madrid.

Selon les estimations du portail prestigieux Transfermarkt , la valeur marchande de Ruben Dias, 29 ans, est estimée à environ 55 millions d'euros. La valeur de Matheus Nunes, 27 ans, et de Matheus Fernandes, 21 ans, est fixée à 50 millions d'euros chacun. Le Real Madrid pourrait donc devoir débourser au moins 155 millions d'euros pour ce trio.

Il y a une raison tactique derrière cette activité : le légendaire Jose Mourinho devrait être nommé entraîneur du Real Madrid dans les prochains jours. Le 'Special One' souhaite renforcer l'équipe avec des joueurs de confiance. Jorge Mendes profite de cette situation pour préparer un 'cadeau' pour Mourinho. Les fans madrilènes pourraient assister à une révolution portugaise la saison prochaine.

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