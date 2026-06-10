Mauvaises nouvelles concernant Masharipov avant la Coupe du Monde

Le joueur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Jaloliddin Masharipov, a été retiré de la liste pour la Coupe du Monde en raison d'une blessure, a rapporté UzA.

Il est noté que Ruslanbek Jiyanov a pris sa place et a été inclus dans la liste finale de 26 joueurs. Des rapports circulent également sur une possible fin de carrière internationale pour Masharipov.

Pour rappel, Jaloliddin Masharipov n'avait pas pu jouer pour le club iranien d'Esteghlal ni pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan pendant une longue période en raison de sa blessure.

Le joueur était entré en jeu à la 73e minute lors du match contre Sepahan en Iran Pro League le 1er janvier 2026, mais a été remplacé à la 90e minute. Il a été révélé plus tard que sa blessure au genou s'était réveillée, et il a été opéré le 31 janvier.

Le milieu de terrain de 33 ans avait été inclus dans le groupe final pour le Mondial par le sélectionneur Fabio Cannavaro. Malgré sa participation récente à des entraînements de rééducation, il a perdu sa chance de participer à la Coupe du Monde.