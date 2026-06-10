Vincent Kompany change d'avis : le Bayern est prêt à vendre Alphonso Davies

La probabilité que le défenseur du Bayern Munich, Alphonso Davies, quitte le club augmente. Selon Sport Bild, des clubs d'Arabie saoudite ont contacté le champion d'Allemagne et le joueur canadien concernant un transfert estival. Il est rapporté que des négociations sur les conditions potentielles du transfert ont eu lieu entre les représentants du club à Munich. C'est ce que rapporte Goal.com .

Bien que Davies ait prolongé son contrat avec le club début 2025 jusqu'en 2030, son avenir reste incertain. Le salaire annuel de 15 millions d'euros du joueur et ses blessures récurrentes ont poussé la direction du Bayern à envisager de vendre le latéral gauche. Après une grave blessure au genou au printemps 2025, Davies peine à retrouver sa forme.

En raison de récentes blessures musculaires, il a été écarté des terrains pendant une longue période et devrait même manquer la Coupe du monde avec l'équipe nationale du Canada. Pour cette raison, l'entraîneur Vincent Kompany a changé d'avis. L'entraîneur, qui soutenait auparavant fermement Davies et s'opposait au recrutement d'un nouveau défenseur, considère désormais le renforcement de ce poste comme une priorité.

Si une offre appropriée arrive, le Bayern est prêt à négocier. Les ressources financières illimitées des clubs saoudiens pourraient accélérer l'accord. Cependant, il est peu probable que le joueur de 25 ans accepte lui-même de rejoindre la Saudi Pro League, car il est toujours considéré comme l'un des meilleurs latéraux au monde.