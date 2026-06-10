Une légende de Chelsea appelle au transfert de Marcus Rashford

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Une légende de Chelsea appelle au transfert de Marcus Rashford

L'ancienne star de Chelsea, Joe Cole, a encouragé le club londonien à envisager le recrutement de l'attaquant de Manchester United, Marcus Rashford. Le joueur de 28 ans se prépare actuellement à retourner à Old Trafford après un prêt réussi au FC Barcelone, bien que son avenir reste incertain. C'est ce que rapporte Goal.com .

Rashford a réalisé une saison de haut niveau en Espagne, totalisant 14 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues. En remportant la Liga et la Supercoupe d'Espagne avec Barcelone, il a prouvé qu'il s'était relancé après une période difficile à Manchester. Néanmoins, l'équipe dirigée par Hansi Flick a décidé de ne pas activer son option d'achat, préférant privilégier le transfert d'Anthony Gordon.

Dans une interview accordée à SunSport, Joe Cole a déclaré : « Tout dépend du salaire et du montant du transfert. Rashford répond à de nombreux critères pour Chelsea, mais ils ne doivent pas dépenser des sommes folles. Il doit continuer à travailler sur lui-même, car il a retrouvé confiance à Barcelone. Chelsea devrait faire une demande de renseignements. »

L'expert a souligné que Chelsea manque d'attaquants expérimentés. Si Rashford rejoignait le club londonien, il deviendrait l'un des joueurs les plus chevronnés avec près de 300 matchs en Premier League. Arsenal s'intéresse également à lui, Mikel Arteta cherchant un joueur polyvalent pour renforcer son attaque.

Cole a également évoqué la situation financière du club. Selon lui, Xabi Alonso (en tant qu'entraîneur) doit agir intelligemment sur le marché. « Chelsea a beaucoup dépensé, maintenant ils doivent être économes. Si les gros transferts ne se concrétisent pas, les fans doivent accepter l'équipe telle qu'elle est et comprendre que ce n'est plus le Chelsea d'il y a 10 ans », a ajouté l'ancien joueur.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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