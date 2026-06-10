Le brillant parcours d'Eldor Shomurodov, fierté du football ouzbek, capitaine de notre équipe nationale et meilleur buteur de son histoire, sur les pelouses européennes est sur le point d'entrer dans une phase nouvelle et sensationnelle. Après ses performances phénoménales et prolifiques dans le championnat turc, notre attaquant talentueux a obtenu une opportunité fantastique de revenir dans les rangs des clubs les plus puissants et historiques du continent.

Après avoir dignement défendu les couleurs d'Istanbul Başakşehir cette saison, marquant 22 buts en Süper Lig turque et devenant le meilleur buteur du championnat, notre attaquant de 30 ans a fait l'objet de rapports faisant état d'un intérêt sérieux de la part de riches clubs saoudiens. Cependant, Eldor semble préférer rester en Europe. Selon des informations exclusives et explosives du célèbre journaliste sportif turc Fatih Demirkol, Fenerbahçe, un véritable superclub turc, étudie activement un projet pour recruter Eldor Shomurodov afin de renforcer son attaque et de reconquérir le titre de champion la saison prochaine.

Considéré comme l'une des sources les plus influentes pour couvrir les coulisses du football turc, sporx.com rapporte que l'ambitieux président de Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, veut mettre fin à une tradition douloureuse entourant l'équipe. Le célèbre club n'a pas remporté de titre de champion de Turquie depuis 2014. Le président est déterminé à mettre fin à cette « malédiction noire » de 12 ans une fois pour toutes et à ravir les fans en remplissant l'effectif de véritables stars.

Aziz Yıldırım vise à augmenter le potentiel offensif et l'efficacité du géant stambouliote spécifiquement avec l'aide d'Eldor Shomurodov. En effet, notre compatriote a déjà prouvé à toute la Turquie sa régularité, son sang-froid et sa capacité à démanteler n'importe quelle défense adverse et à marquer des buts.

La presse turque note particulièrement que le staff technique et la direction de Fenerbahçe sont séduits par le fait que l'attaquant ouzbek peut jouer efficacement non seulement en tant que pur avant-centre (numéro neuf), mais aussi en tant qu'ailier sur les deux flancs si nécessaire. La capacité de Shomurodov à s'adapter rapidement à divers schémas tactiques, son éthique de travail inlassable sur le terrain, sa loyauté envers le jeu d'équipe et sa mobilité ont fait de lui la « cible de transfert numéro un » pour les responsables stambouliotes. Selon des sources, les représentants de Fenerbahçe s'assiéront bientôt à la table des négociations avec le conseil d'administration d'Istanbul Başakşehir pour discuter de l'indemnité de transfert du légionnaire ouzbek.

Il convient de noter qu'Eldor Shomurodov a déménagé en Turquie à l'été 2025 après une brillante carrière dans des divisions fortes telles que l'Ouzbékistan, la Russie (Rostov) et la Serie A italienne (Genoa, Roma, Cagliari). Notre attaquant bien-aimé a disputé 44 matchs officiels toutes compétitions confondues sous le maillot d'Istanbul Başakşehir, marquant 23 buts et délivrant 6 passes décisives. Nous souhaitons à Eldor rien que du succès dans son futur nouveau club !

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