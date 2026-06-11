La saga du transfert entourant la véritable fierté du football ouzbek et capitaine de notre équipe nationale, Eldor Shomurodov, se poursuit à une étape nouvelle et très intrigante. Nous avons récemment rapporté sur notre site qu'Aziz Yıldırım, le patron du club turc légendaire de Fenerbahçe, a personnellement exprimé son intérêt pour les performances de notre attaquant talentueux. Aujourd'hui, le géant d'Istanbul a commencé à prendre des mesures concrètes à cet égard.

Selon les dernières informations de la presse sportive turque, Fenerbahçe, qui n'a pas pu atteindre le podium du championnat depuis 12 ans et qui est déterminé à mettre fin à cette sombre tradition, est sérieux quant à l'idée d'ajouter Eldor Shomurodov à son effectif. L'une des sources étrangères réputées — «politikam.com» écrit que les responsables du club se sont assis à la table des négociations officielles concernant le transfert de notre attaquant vedette, qui a brillé sous le maillot d'Istanbul Başakşehir la saison dernière. Ci-dessous, nous présentons tous les détails de cet accord monumental.

23 buts en 44 matchs : Un symbole de constance et de force

Notre compatriote de 30 ans, qui participe à la Coupe du Monde à l'étranger, est devenu la force offensive invincible et principale d'Istanbul Başakşehir, tant en Süper Lig turque que lors des matchs de coupe nationale au cours de la saison terminée. Lors de la saison 2025-2026, Shomurodov a foulé la pelouse verte lors de 44 matchs toutes compétitions confondues, trouvant le chemin des filets à 23 reprises et connaissant l'une des périodes les plus productives et brillantes de sa carrière.

En particulier, l'instinct de buteur d'Eldor, son sang-froid et sa domination physique sur les défenseurs à l'intérieur de la surface de réparation ont laissé une grande impression sur le football turc. Pour cette raison, le célèbre club d'Istanbul considère l'attaquant ouzbek comme le candidat le plus approprié pour renforcer la rotation en première ligne.

La stratégie de transfert du géant d'Istanbul et la barrière des 10 millions

Selon les rapports, la direction sportive de Fenerbahçe prévoit d'utiliser Eldor Shomurodov comme « troisième attaquant » dans l'équipe. Il devrait être une option alternative pour les attaquants principaux et élever la concurrence saine au sein de l'équipe à un niveau élevé. Après tout, la capacité d'Eldor à opérer de manière tout aussi dangereuse au centre de l'attaque et sur les deux flancs correspond parfaitement aux plans tactiques polyvalents du nouveau club.

Cependant, Istanbul Başakşehir ne veut pas laisser partir son meilleur buteur facilement. La direction du club, souhaitant profiter du fait que sa valeur de transfert a considérablement augmenté à la fin de la saison en cours, demande environ 10 millions d'euros en fonds.

Le chemin de la Roma au seuil de Fenerbahçe

Il convient de noter que l'été dernier, Eldor Shomurodov a été prêté à Başakşehir pour une saison par le célèbre club italien de la Roma pour 3 millions d'euros. L'équipe d'Istanbul a profité des clauses de l'accord initial, a payé 2,8 millions d'euros supplémentaires au club romain à la fin de la saison et a obtenu le droit d'acheter l'attaquant définitivement.

Selon les dernières données fournies par le portail mondialement connu Transfermarkt l'attaquant ouzbek a signé un contrat à long terme avec son équipe actuelle jusqu'au 30 juin 2029. Compte tenu de la saison productive d'Eldor, les experts ont augmenté sa valeur marchande de 5 millions d'euros à 7 millions d'euros. Désormais, Fenerbahçe poursuivra le deuxième tour des négociations avec ses rivaux locaux dans les prochains jours pour atteindre son objectif ultime. Nous souhaitons à notre joueur préféré du succès et de nouvelles victoires avec ce transfert !

Suivez les détails du transfert d'Eldor Shomurodov à Fenerbahçe, les nouveaux plans d'Aziz Yıldırım et les actualités de transfert les plus chaudes et exclusives de la Süper Lig turque avec nous sur les pages Zamin !