Alors que les matchs intenses et passionnés de la Coupe du Monde de football 2026 débutent outre-Atlantique, l'intérêt pour cette compétition prestigieuse a atteint un niveau très élevé, non seulement dans notre pays, mais aussi dans les États voisins. En particulier, les députés du Majilis du Parlement de la République fraternelle du Kazakhstan ont exprimé leurs pensées sincères sur ce Mondial, révélant quelles équipes nationales ils soutiendront lors de cet événement historique.

Les choix des représentants du peuple sont variés, et parmi eux se trouvent des fans inconditionnels de géants du football mondial comme l'Espagne, l'Argentine et les Pays-Bas. Cependant, le point le plus réjouissant et remarquable est que la majorité des députés kazakhs ont souligné avec une grande fierté qu'ils soutiendraient de tout cœur notre équipe nationale bien-aimée d'Ouzbékistan lors de la « Coupe du Monde 2026 », et qu'ils seraient aux côtés des « Loups Blancs » sur le terrain.

Les réflexions et les vœux sincères exprimés par les politiciens et les membres du parlement kazakh avant la Coupe du Monde sont les suivants :

Ceux qui ont un faible pour les géants mondiaux

Samat Nurtaza : > « Depuis mon enfance, je suis fasciné par le jeu de l'équipe nationale des Pays-Bas et je les soutiens. Bien qu'ils aient manqué de chance en finale des Coupes du Monde et qu'ils n'aient jamais remporté le trophée doré, je reste leur fidèle supporter. »

Magerram Magerramov : > « Je suis les Coupes du Monde sans interruption depuis de nombreuses années, depuis le lointain Mondial de 1982. Depuis cette époque, l'équipe nationale d'Espagne occupe une place profonde dans mon cœur. C'est pourquoi, lors de cette compétition, je crois sincèrement que la "Roja" montera sur la plus haute marche du podium. »

Nikita Shatalov : > « Historiquement et traditionnellement, nous sommes fans du beau jeu pratiqué par l'Espagne et par l'Argentine, championne en titre. Bien sûr, nous suivrons les rencontres outre-Atlantique avec assiduité, mais nous prévoyons de regarder les matchs encore plus attentivement à partir de la phase à élimination directe, où les combats les plus intenses commenceront. »

Ceux pour qui l'Ouzbékistan est la seule fierté

Yerlan Sairov : > « Les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Turquie, qui sont nos frères de sang, participent à cette Coupe du Monde. Tout au long de la compétition, nous soutiendrons de tout cœur les représentants de ces deux pays frères et nous attendons d'eux de grands résultats. »

Jiguli Dayrabayev : > « L'honneur du continent asiatique est défendu avant tout par nos plus proches voisins et frères, les footballeurs d'Ouzbékistan. Je soutiendrai l'équipe nationale d'Ouzbékistan de tout mon être lors de ce Mondial et je leur souhaite la victoire. »

Yerkin Abil : > « Pour être honnête, je ne suis pas un fan de football acharné et je ne suis pas ce sport en permanence. Mais pour ce tournoi historique, en tant que voisin, je soutiens pleinement l'équipe nationale d'Ouzbékistan. »

Aydarbek Xojanazarov : > « Je regarderai certainement cette Coupe du Monde tant attendue avec un grand intérêt. Je souhaite bonne chance à l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Comme cela est activement discuté sur Twitter et les réseaux sociaux, ils ont dans leurs rangs de très jeunes joueurs talentueux avec un grand avenir, comme Abdukodir Khusanov. Aujourd'hui, Khusanov est une véritable source de fierté non seulement pour le peuple ouzbek, mais pour toute la région de l'Asie centrale. » Je tiens également à souligner l'équipe nationale du Portugal. La raison est que le célèbre et bien-aimé Cristiano Ronaldo y joue. Par son travail acharné, il est une immense source de motivation et de force pour les jeunes du monde entier. Je profite de cette occasion pour recommander à tout le monde de regarder du beau football et, bien sûr, de pratiquer activement une activité sportive. »

Le défi historique qui attend nos représentants

Il convient de noter que l'équipe nationale bien-aimée d'Ouzbékistan, qui s'est qualifiée pour la phase finale pour la première fois de son histoire, a été placée dans le groupe très compétitif et prestigieux « Groupe K » aux côtés des équipes de Colombie, du Portugal et de la République démocratique du Congo.

Les élèves du légendaire expert italien et entraîneur de notre équipe, Fabio Cannavaro, disputeront leur premier match historique et passionnant de la Coupe du Monde le 18 juin de cette année sur les terrains verts du Mexique, l'un des pays hôtes, contre l'un des adversaires les plus puissants du groupe : la célèbre équipe nationale de Colombie. Nous souhaitons à nos représentants, soutenus de tout cœur par tous les peuples d'Asie centrale, de grandes victoires dans ce match décisif !

Suivez les premiers pas historiques de notre équipe nationale à la Coupe du Monde, les performances brûlantes d'Abdukodir Khusanov et d'Eldor Shomurodov, les tactiques mystérieuses de Fabio Cannavaro et toutes les nouvelles exclusives et sensationnelles du Mondial avec nous sur la page Zamin !