Alors que la saison de football européen touche à sa fin et que le mercato approche, une période de grands changements a commencé. Manchester City, force dominante du football anglais et mondial ces dernières années, a réglé les dossiers de plusieurs joueurs cadres dont les contrats arrivaient à échéance après la saison 2025/2026. Cela libère une marge financière importante dans la masse salariale des « Citizens ».

Selon les dernières données du registre officiel de la Premier League (PL), deux véritables légendes ayant marqué l'histoire moderne du club et joué un rôle clé dans la conquête de nombreux trophées quittent l'équipe. Les experts estiment que ce départ pourrait marquer la fin de l'hégémonie historique de Manchester City sur les compétitions nationales.

Il est prévu que non seulement des stars expérimentées de l'équipe première, mais aussi deux jeunes talents prometteurs du centre de formation quittent le club. Le nouveau directeur sportif, Hugo Viana, et la direction ont examiné les perspectives de tous les joueurs en fin de contrat. Au total, quatre joueurs quitteront officiellement l'Etihad Stadium cet été.

Conformément à la confirmation officielle de la Premier League, Manchester City a soumis tous les documents nécessaires concernant le départ du virtuose portugais Bernardo Silva et de l'un des défenseurs les plus fiables du football anglais, John Stones, dont les contrats expirent le 30 juin. Les deux stars ont décidé d'ouvrir un nouveau chapitre de leur carrière.

Par ailleurs, Ezra Carrington et Ashton Muir, qui évoluaient sous contrat professionnel au sein de l'académie, quitteront également Manchester cet été pour rejoindre d'autres clubs. Nous verrons quel impact ce grand nettoyage et ce renouvellement d'effectif auront sur l'équipe d'Enzo Maresca la saison prochaine.

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