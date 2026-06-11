Cristiano Ronaldo en difficulté : le Portugal bat difficilement le Nigeria

L'équipe nationale du Portugal a remporté une victoire 2-1 contre le Nigeria lors de son dernier match de préparation avant la Coupe du Monde 2026. Lors de la rencontre disputée à Leiria, Cristiano Ronaldo, âgé de 41 ans, était sous les projecteurs, mais le légendaire attaquant n'a pas réussi à afficher son efficacité habituelle et a manqué plusieurs occasions nettes. C'est ce que rapporte Goal.com .

L'ancienne star de Manchester United et du Real Madrid reste une figure clé de l'équipe de Roberto Martinez, mais ses 65 minutes sur le terrain ont été marquées par la frustration. Ronaldo a manqué une tête sur un centre de Nelson Semedo à la 9e minute et a ensuite envoyé un tir hors cadre depuis l'intérieur de la surface. Cette performance a suscité des débats parmi les fans et les experts concernant sa place de titulaire pour le tournoi à venir.

Néanmoins, l'entraîneur Roberto Martinez a souligné que le temps de jeu prolongé du capitaine faisait partie d'une stratégie planifiée. Malgré huit changements à la mi-temps, Ronaldo est resté le seul joueur de champ à rester sur le terrain pour la seconde période. Selon Martinez, cela fait partie d'un plan spécifique pour préparer la condition physique de l'attaquant aux matchs exigeants de la phase de groupes.

Pedro Neto a ouvert le score à la 23e minute, mais Akor Adams a égalisé juste avant la pause. L'équipe nationale du Nigeria, malgré l'absence de stars comme Victor Osimhen et Ademola Lookman, a opposé une résistance sérieuse au Portugal. Le match a été décidé à la 75e minute par le remplaçant Francisco Conceicao, dont la frappe précise depuis l'aile droite a assuré la victoire.

Ainsi, l'équipe nationale du Portugal se dirige vers la Coupe du Monde en Amérique du Nord avec une nouvelle victoire 2-1, similaire à celle contre le Chili. Bien que l'équipe ait gagné, la forme de Ronaldo et son manque de buts restent les principaux sujets de discussion.