À l'approche du mercato estival dans le football européen, le flux de nouvelles sensationnelles et inattendues ne s'arrête pas. Après s'être séparé de deux grandes légendes comme Bernardo Silva et John Stones, libérant ainsi une marge de manœuvre financière importante sur sa masse salariale, Manchester City se prépare à faire exploser une véritable « bombe » sur le marché des transferts. Le leader de l'attaque du Real Madrid, le magicien brésilien Vinícius Júnior, pourrait poursuivre sa carrière en Premier League anglaise. C'est ce qu'a rapporté l'une des sources sportives étrangères prestigieuses — Indykaila News a publié un rapport révolutionnaire.

Selon des initiés, l'actuel vice-champion d'Angleterre, Manchester City, manifeste un intérêt très sérieux pour l'ailier brésilien ultra-rapide. Étant donné que la situation contractuelle de Vinícius et son avenir au sein du club madrilène cet été soulèvent certaines questions et doutes, la direction des « Cityzens » surveille la situation de près. Les Mancuniens ont commencé à étudier en profondeur les possibilités de réaliser ce méga-transfert l'été prochain.

La source indique que Manchester City prévoit de prendre des mesures sérieuses et officielles prochainement pour atteindre cet objectif prioritaire sur le marché des transferts. Certes, réaliser ce transfert ne sera pas facile pour les « Cityzens ». Le contrat actuel du talentueux joueur avec les « Merengues » court jusqu'au 30 juin 2027, et le club madrilène ne souhaite pas laisser partir sa star facilement. Cependant, la puissance et les capacités financières de Manchester City sont capables de transformer en réalité n'importe quel accord semblant impossible. Verra-t-on l'un des joueurs les plus précieux au monde prendre la direction de Manchester ?

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