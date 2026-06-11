José Mourinho revient au Real Madrid : Michael Owen sur cette nomination surprise

José Mourinho est de retour aux commandes du Real Madrid, mais le « Special One » peut-il encore garantir le succès ? L'ancien attaquant des « Merengues », Michael Owen, a partagé ses réflexions sur cette nomination surprise au Santiago Bernabéu dans une interview exclusive accordée à GOAL, spéculant sur la capacité du technicien portugais à survivre une saison dans le club le plus exigeant au monde. Goal.com rapporte.

Mourinho a dirigé Madrid lors de 178 matchs entre 2010 et 2013, remportant le titre de la Liga et la Copa del Rey. À l'époque, il luttait contre le FC Barcelone étoilé de Pep Guardiola et des rivaux comme Lionel Messi. Depuis, il a remporté la Premier League avec Chelsea et l'Europa League avec Manchester United, mais le dernier trophée majeur de l'entraîneur de 63 ans remonte à la Conference League 2022 avec la Roma.

Michael Owen n'a pas caché sa surprise face à cette nomination : « C'était une décision inattendue pour moi. Il n'a pas obtenu de résultats fantastiques dans ses derniers clubs. Barcelone est en très grande forme actuellement, donc le travail de Mourinho ne sera pas facile. Le Real Madrid a de l'argent, un stade magnifique et un effectif puissant, mais je suis surpris que le club lui ait accordé sa confiance », a déclaré l'ancien joueur.

Le Real Madrid étant resté sans trophée majeur lors des deux dernières saisons, Florentino Pérez a décidé de prendre un nouveau risque. Cependant, selon Owen, l'arrivée de Mourinho ne garantit pas les victoires d'autrefois. « Il y a 15 ans, on pouvait dire que l'engager était une garantie de succès. Aujourd'hui, il n'est pas certain que la victoire vaille la peine de supporter les difficultés liées à son caractère. Si la victoire était garantie, je comprendrais la décision, mais il n'y a aucune garantie de ce genre maintenant », a-t-il ajouté.