Alors que les matchs passionnants de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique débutent, et que les ventes de billets pour les matchs impliquant l'Ouzbékistan battent des records, une nouvelle extrêmement agréable et financièrement avantageuse est arrivée de la FIFA pour nos clubs nationaux. L'organisation dirigée par Gianni Infantino la circulaire officielle n° 1965 a été publiée. Ce document officiel détaille les montants des compensations qui seront versés aux clubs pour les joueurs ayant représenté leur pays lors des phases de qualification et de la phase finale de la Coupe du Monde actuelle.

Selon les informations publiées, la FIFA a alloué un total de 100 millions de dollars américains pour les longues et intenses phases de qualification. Grâce à la répartition de ces fonds, chaque club dans le monde recevra un paiement garanti d'environ 2 362 dollars américains pour chaque match officiel où leur joueur est inscrit sur la feuille de match (protocole) lors des qualifications pour la Coupe du Monde.

L'aspect le plus important et le plus réjouissant ici est qu'il n'importe pas que le joueur appelé ait joué sur le terrain ou soit resté sur le banc. Si le joueur figurait sur la feuille de match officielle, la FIFA transférera le montant total sur le compte du club. Les calculs analytiques préliminaires de la Ligue de football professionnel d'Ouzbékistan (UzPFL) montrent que nos clubs de Super League obtiendront des revenus financiers importants en fonction du nombre de joueurs fournis aux équipes nationales et de leurs matchs. Bien que de légères différences puissent survenir après la confirmation finale par la FIFA, la situation globale reste très positive.

Ce n'est pas tout ! L'organisation internationale de football a annoncé qu'elle avait alloué 250 millions de dollars américains supplémentaires pour la phase finale de la Coupe du Monde qui se déroule actuellement en Amérique du Nord. Selon les nouvelles normes, les clubs recevront une compensation d'environ 5 000 dollars américains pour chaque jour où leurs joueurs sont inclus dans l'effectif de la phase finale. Compte tenu de la durée de la compétition, il s'agit d'un montant substantiel.

Pour information, nous disons avec une immense fierté que l'équipe nationale d'Ouzbékistan, dirigée par la légende italienne Fabio Cannavaro, participe pour la première fois de son histoire à la phase finale d'une Coupe du Monde. Grâce à cet exploit historique, les clubs de notre championnat national (Super League) ont également l'opportunité d'enrichir leurs caisses avec des montants importants en devises étrangères pendant la Coupe du Monde. Ces fonds serviront sans aucun doute à développer les académies de football et les infrastructures de notre pays. Nous souhaitons bonne chance à nos représentants sur le terrain et prospérité à nos clubs !

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