Teddy Sheringham : Michael Carrick suivra la voie de Guardiola à Manchester United

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Teddy Sheringham : Michael Carrick suivra la voie de Guardiola à Manchester United

La légende de Manchester United, Teddy Sheringham, a soutenu la nomination de Michael Carrick au poste d'entraîneur principal du club et a critiqué ceux qui le comparent à Ole Gunnar Solskjaer. L'ancien attaquant insiste sur le fait que le nouvel entraîneur possède le potentiel tactique unique nécessaire pour reproduire le succès historique de Pep Guardiola au FC Barcelone. C'est ce que rapporte Goal.com .

La direction du club a signé un contrat permanent de deux ans avec Carrick en mai après son succès en tant qu'entraîneur intérimaire. L'ancien milieu de terrain, qui a pris les rênes après le départ de Ruben Amorim en janvier, a transformé les résultats du club en remportant 11 de ses 16 matchs. Plus important encore, Carrick a assuré la qualification pour la Ligue des champions, notamment grâce à des victoires contre des rivaux comme Manchester City.

Certains experts craignent que la nomination de Carrick ne se termine par un déclin similaire à l'ère Solskjaer. Cependant, Sheringham a rejeté ces idées : « J'aime le fait que Michael Carrick ait obtenu le poste. Il a beaucoup changé en peu de temps et les joueurs se sont adaptés à son style. C'est absurde de le comparer à Solskjaer. Carrick a mérité cette opportunité grâce à son travail acharné. »

Sheringham estime que le parcours d'entraîneur de Carrick ressemble à celui du légendaire Pep Guardiola. « La situation de Michael à Manchester United me rappelle l'arrivée de Pep Guardiola au FC Barcelone. Il est arrivé de manière inattendue et a accompli de grandes choses. Carrick a acquis de l'expérience à Middlesbrough et maintenant il est inarrêtable », a ajouté l'ancien attaquant.

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Nodirbek Razzokov
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