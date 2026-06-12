À l'approche des matchs intenses de la Coupe du Monde 2026, organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, les experts des pays voisins suivent également avec grand intérêt les pas historiques de nos représentants. En particulier, Oljas Abrayev, président de la Ligue de football professionnel du Kazakhstan, a analysé en détail le potentiel et les perspectives de l'équipe nationale d'Ouzbékistan participant à la Coupe du Monde 2026 dans une interview accordée aux médias locaux.

Soulignant les forces actuelles de nos représentants, l'expert expérimenté a particulièrement noté l'atmosphère interne et l'équilibre au sein de l'équipe :

— « Dans l'équipe nationale ouzbèke actuelle, une compréhension mutuelle, une véritable unité et un équilibre parfait dans chaque ligne de l'effectif sont clairement visibles. Outre les leaders expérimentés qui ont passé de nombreuses épreuves, il y a aussi suffisamment de jeunes talents prêts à monter sur la grande scène. » De plus, la présence de légionnaires, c'est-à-dire de joueurs évoluant dans des championnats étrangers prestigieux, augmente considérablement la qualité globale et l'efficacité de l'équipe principale sur le terrain », a déclaré Oljas Abrayev.

Nos stars au niveau des standards européens

Au cours de son discours, l'expert kazakh a hautement loué les résultats des deux stars principales du football ouzbek aujourd'hui — Abdukodir Khusanov et Eldor Shomurodov — soulignant qu'ils répondent pleinement aux critères européens.

En particulier, il a noté que le jeune défenseur Abdukodir Khusanov s'est fermement imposé dans le système de rotation principal de Manchester City, considéré comme l'un des clubs les plus puissants non seulement de la Premier League anglaise, mais du monde entier, et qu'il se développe constamment en y acquérant une expérience inestimable.

Il a également évoqué spécifiquement la performance de notre attaquant Eldor Shomurodov dans la Süper Lig turque :

— « Shomurodov a remporté le titre de meilleur buteur de la saison selon les résultats du championnat turc. Plus important encore, il a réussi à surpasser des géants du football mondial comme Victor Osimhen et Mauro Icardi en termes de productivité. C'est un très grand succès. Sans aucun doute, Khusanov et Shomurodov sont des joueurs de haut niveau capables de répondre aux standards européens les plus élevés aujourd'hui. »

Les adversaires sont forts, mais nous ne nous précipitons pas pour prédire

En évaluant les chances globales à la Coupe du Monde, l'expert a rappelé qu'il est erroné de tirer des conclusions à l'avance dans le football, car de nombreux facteurs tels que la condition physique des joueurs, la fatigue après les championnats nationaux et la simple chance sportive jouent un rôle dans les tournois majeurs.

Selon lui, nos représentants sont attendus dans le groupe K par des équipes dotées d'une vaste expérience comme le Portugal et la Colombie, qui sont très sérieuses et participent constamment aux Coupes du Monde (les deux équipes ont participé 6 fois à la CDM). Néanmoins, Oljas Abrayev, en tant que représentant d'un pays voisin, a exprimé son soutien sincère à l'Ouzbékistan et a souhaité bonne chance à nos joueurs.

Les matchs intenses de notre équipe nationale lors de la phase de groupes débuteront dans les prochains jours. Nous rappelons une fois de plus le calendrier des matchs à nos fans :

Équipe adverse Date du match Heure de Tachkent Affiche principale du match Colombie 18 juin 07:00 Match de début contre Luis Diaz et James Rodriguez Portugal 23 juin 22:00 Choc avec Cristiano Ronaldo et son équipe de stars RD Congo 28 juin 04:30 Le dernier match épuisant décidant de la place en play-offs

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