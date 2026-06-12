Prix de la Coupe du Monde : qui reçoit combien ?

Une dotation totale de 871 millions de dollars sera distribuée aux participants de la Coupe du Monde cette année. La FIFA a officiellement annoncé cette nouvelle. Ce montant est considéré comme l'un des plus importants de l'histoire du tournoi.

La Coupe du Monde 2026 sera l'une des plus grandes compétitions de l'histoire, non seulement par le nombre d'équipes et de matchs, mais aussi par le montant des primes. Grâce au nouveau format, même les équipes éliminées après la phase de groupes recevront une somme significative.

Selon les informations, chaque équipe nationale participant au Mondial recevra au moins 12,5 millions de dollars. Ce chiffre est nettement supérieur à celui de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, où les équipes éliminées en phase de groupes avaient perçu environ 9 millions de dollars.

Au fur et à mesure que les résultats s'améliorent, le montant des primes augmente. Les équipes atteignant les seizièmes de finale recevront 14,5 millions de dollars, celles qualifiées pour les huitièmes de finale 18,5 millions de dollars, et les quarts de finalistes 22,5 millions de dollars.

L'équipe classée quatrième recevra 30,5 millions de dollars, tandis que le médaillé de bronze obtiendra 32,5 millions de dollars.

Les deux finalistes se disputeront les plus grosses récompenses. Le finaliste malheureux recevra 36,5 millions de dollars, tandis que le vainqueur de la Coupe du Monde remportera la somme record de 53,5 millions de dollars.