Nico Schlotterbeck réagit à l'intérêt du Real Madrid

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Nico Schlotterbeck réagit à l'intérêt du Real Madrid

Le défenseur du Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, a réagi aux informations selon lesquelles Jose Mourinho souhaiterait activer une clause spéciale dans son contrat. Bien que l'Allemand ait récemment signé un nouveau contrat jusqu'en 2031, une clause spécifique a alerté des géants comme le Real Madrid et Liverpool avant le mercato estival. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte. indique.

L'entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, serait prêt à payer la clause libératoire, qui se situe entre 50 et 60 millions d'euros. Selon Sky Sport et SPORT BILD, le club espagnol a déjà contacté les représentants du défenseur. Il est dit que cette clause libératoire n'est valable que pour trois clubs d'élite, dont deux sont le Real Madrid et Liverpool.

Le joueur de 26 ans, actuellement en stage aux États-Unis avec l'équipe nationale allemande, a évoqué les rumeurs dans la presse. Il a reconnu être au courant des informations le liant au Real Madrid, mais a souligné que son attention actuelle est portée sur les matchs de l'équipe nationale sous la direction de Julian Nagelsmann.

"Oui, bien sûr, j'entends ces choses à travers les médias. Mais comme je l'ai dit il y a quelques semaines, mon objectif principal en ce moment est la Coupe du monde et le premier match. Nous avons vu comment s'est déroulé le premier match au Qatar. C'est très important, donc ces rapports ne sont pas dans ma tête", a déclaré Schlotterbeck.

Bien que les supporters de Dortmund soient mécontents de l'inclusion d'une telle clause dans le contrat, le légendaire Lothar Matthäus considère cet accord comme logique. Selon lui, cette clause protège les intérêts financiers du Borussia Dortmund et laisse au joueur la possibilité de rejoindre des géants comme le Real Madrid à l'avenir.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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