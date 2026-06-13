Chicago Fire travaille sur les transferts de Robert Lewandowski et Leon Goretzka

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Chicago Fire travaille sur les transferts de Robert Lewandowski et Leon Goretzka

Le club de MLS, Chicago Fire, prévoit de faire grand bruit lors du mercato estival. Le club américain est actuellement en négociations avec les anciennes stars du Bayern, Robert Lewandowski et Leon Goretzka. L'attaquant polonais, dont le contrat avec Barcelone touche à sa fin, a déjà visité Chicago pour découvrir les infrastructures du club, selon Goal.com .

Selon The Athletic, Robert Lewandowski, âgé de 37 ans, est intéressé par la poursuite de sa carrière outre-Atlantique, bien qu'il ait également reçu des offres sérieuses de clubs saoudiens. La situation concernant Leon Goretzka est un peu plus complexe. Le joueur de l'équipe nationale allemande est actuellement sous les ordres de Julian Nagelsmann et est convoité par plusieurs grands clubs européens.

L'entraîneur de Chicago Fire, Gregg Berhalter, souhaite renforcer l'attaque de l'équipe, mais la construction de l'effectif pourrait s'avérer difficile. L'attaquant principal de l'équipe, Hugo Cuypers, a marqué 13 buts cette saison et a été sélectionné pour le match des étoiles de la MLS. Étant donné que Berhalter joue généralement avec un seul avant-centre, faire jouer Robert Lewandowski et Cuypers simultanément pourrait poser des problèmes tactiques.

De plus, les règles de la MLS limitent le nombre de joueurs au statut de "Designated Player" (DP). Si Chicago Fire souhaite recruter les deux stars, l'un d'eux devra accepter un contrat standard respectant les plafonds salariaux. Auparavant, Thomas Müller avait rejoint les Vancouver Whitecaps sous des conditions similaires.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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