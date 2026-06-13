City renonce à une offre de 120 millions de livres pour Elliot Anderson

Alors que le marché des transferts s'échauffe sur les pelouses européennes, la lutte en coulisses entre les grands clubs atteint son paroxysme. Actuellement, le champion en titre de la Premier League, Manchester City, est sur le point d'abandonner complètement sa cible estivale prioritaire : le talentueux milieu de terrain de Nottingham Forest, Elliot Anderson. C'est ce qu'a rapporté le célèbre journal britannique Daily Mirror en s'appuyant sur ses sources fiables.

Il s'avère que le club mancunien a déjà soumis deux offres officielles pour le joueur de 23 ans, très apprécié par les recruteurs de City, mais les deux tentatives ont échoué.

Un record dans l'histoire du football anglais rejeté

La deuxième offre officielle envoyée par la direction de Manchester City aurait pu changer non seulement le club, mais toute l'histoire du football anglais. La valeur totale de cette offre, qui a surpris les investisseurs parisiens et locaux, s'élevait à 120 millions de livres sterling composée de :

Somme fixe garantie : 100 millions de livres sterling

Bonus supplémentaires : 20 millions de livres sterling

La nouvelle exigence de Nottingham Forest : Au moins 130 millions de livres sterling

Si cet accord avait abouti, Anderson aurait établi un record absolu en tant que transfert interne le plus cher de l'histoire du sport britannique. Cependant, le propriétaire de Nottingham Forest, le célèbre milliardaire grec Evangelos Marinakis, a jugé cette somme colossale insuffisante et a bloqué le transfert. Selon la presse, le club ne veut pas laisser partir sa star pour moins de 130 millions de livres.

Vous pouvez vous familiariser avec ce feuilleton de transfert sensationnel et les nouveaux plans de secours de Manchester City grâce au tableau analytique ci-dessous :

Cible de transfert Club actuel Offre record de City Décision finale du club acheteur Option alternative (Nouvelle cible) Elliot Anderson (Milieu de terrain) Nottingham Forest 120 millions de livres (Rejetée) Arrêter complètement les négociations Sandro Tonali (Newcastle)

La position ferme de Khaldoon Al-Mubarak et l'option Tonali

Le président de Manchester City, Khaldoon Al-Mubarak, est intervenu directement dans la situation. Selon la direction du club, la valeur marchande actuelle du jeune milieu de terrain n'est pas aussi élevée, et l'équipe ne souhaite pas dépenser des fonds excessifs de manière déraisonnable pour un seul joueur. Par conséquent, les 'Citizens' ont officiellement mis fin à la poursuite d'Anderson et se concentreront sur d'autres candidats plus abordables financièrement et plus expérimentés.

Information d'initié : La star italienne de Newcastle, Sandro Tonali est apparue comme l'option alternative numéro un sur la liste des transferts de Manchester City. Maresca apprécie beaucoup le style de jeu de Tonali et le considère comme le candidat idéal pour remplacer Anderson.

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