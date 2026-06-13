Jermaine Jenas sur son licenciement de la BBC : J'ai tout perdu

L'ancien milieu de terrain de Tottenham et de l'équipe d'Angleterre, Jermaine Jenas, s'est exprimé ouvertement sur la façon dont son licenciement de la BBC a durement frappé sa vie personnelle et professionnelle. L'ancien consultant a admis avoir tout perdu après la résiliation de son contrat suite à une enquête interne sur des messages inappropriés envoyés à des collègues. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La direction de la BBC a mis fin à sa collaboration avec Jenas, âgé de 43 ans, après la découverte de l'envoi de messages numériques et de SMS inappropriés à des collègues féminines de l'émission "The One Show". En conséquence, il a perdu ses postes dans des émissions prestigieuses comme "Match of the Day" et "BBC Radio 5 Live", portant un coup sévère à sa carrière dans les médias.

Lors de son passage dans l'émission "Good Morning Britain" sur ITV, Jenas a souligné que ce scandale avait également détruit sa vie de famille. "J'ai pratiquement tout perdu : mon travail, ma famille, tout m'a été enlevé. Ce n'est pas à moi de juger la sanction, mais c'est ce qui est arrivé. J'ai mis mon ego de côté et j'ai réfléchi à ce que j'ai fait subir à mes enfants et à ma femme Ellie", a déclaré l'ancien footballeur.

Jenas a ajouté qu'il assumait l'entière responsabilité de ses actes et qu'il avait présenté ses excuses à toutes les parties concernées. Il a reconnu avoir abusé de sa position de pouvoir et a déclaré qu'il s'agissait avant tout d'un problème de fidélité conjugale. Pour rappel, quelques mois après ce scandale, sa femme Ellie Penfold a mis fin à 16 ans de relation.

L'ancien footballeur a déclaré qu'il acceptait les critiques à son égard et qu'il ne chercherait pas à se justifier devant le public, tout en espérant avoir une chance de reconstruire sa carrière professionnelle à l'avenir.