Zlatan Ibrahimovic sur Lamine Yamal : Il vaut chaque centime

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Zlatan Ibrahimovic sur Lamine Yamal : Il vaut chaque centime

L'ancien attaquant de Barcelone, Zlatan Ibrahimovic, a désigné Lamine Yamal comme le joueur qu'il a le plus hâte de voir lors de la Coupe du Monde 2026. Le légendaire attaquant suédois estime que le jeune talent des Blaugrana possède des qualités uniques qui justifient n'importe quel prix de billet. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lamine Yamal a été écarté des terrains en avril dernier après une blessure contre le Celta Vigo. Cependant, le sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente, a confirmé que la jeune star est prête pour le premier match de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. Dans une interview accordée à Fox Sports, Ibrahimovic a déclaré : "Lamine Yamal est un joueur spécial. C'est le genre de joueur pour lequel vous achetez les billets les plus chers juste pour venir au stade et profiter du spectacle."

L'ancien attaquant de Milan et du PSG a souligné que voir Yamal en direct est totalement différent de le regarder à la télévision. Selon lui, le contrôle de balle, le dribble et la capacité de finition de l'ailier de 18 ans le distinguent de ses pairs. Lors de la saison 2025-26, Yamal a disputé 45 matchs avec Barcelone toutes compétitions confondues, enregistrant 24 buts et 18 passes décisives tout en remportant le titre de la Liga.

Ayant déjà cumulé 25 sélections avec l'équipe nationale d'Espagne, Yamal a joué un rôle clé dans la victoire à l'Euro 2024. Désormais, à 18 ans, il se prépare à faire ses débuts en Coupe du Monde. L'Espagne est placée dans le groupe H aux côtés du Cap-Vert, de l'Arabie Saoudite et de l'Uruguay.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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