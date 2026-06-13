Les chaussures de Harry Kane et Jude Bellingham volées avant la Coupe du Monde

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Les chaussures de Harry Kane et Jude Bellingham volées avant la Coupe du Monde

La police de l'État du Missouri, aux États-Unis, a arrêté deux suspects pour le vol présumé d'équipements de l'équipe nationale d'Angleterre avant la Coupe du Monde 2026. Cet incident inattendu a causé de sérieux problèmes à l'équipe dirigée par Thomas Tuchel avant le match d'ouverture du tournoi contre la Croatie. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le département de police de Kansas City a confirmé l'ouverture d'une enquête sur le ciblage d'un véhicule transportant l'équipement de l'équipe d'Angleterre. Le vol a eu lieu pendant le transfert du matériel vers la base du tournoi des « Three Lions ». Selon la police, les deux suspects resteront en détention jusqu'à la fin de l'enquête.

L'ampleur du vol a suscité une grande inquiétude au sein du camp anglais, d'autant plus que la perte d'équipements personnels appartenant aux leaders de l'équipe complique la situation. Selon les rapports, les objets volés incluent des chaussures de football personnalisées pour le capitaine Harry Kane et la star du Real Madrid, Jude Bellingham. Dans le football moderne, les chaussures sont hautement personnalisées pour le confort et la performance du joueur.

Outre les chaussures, les voleurs ont également emporté un grand nombre de ballons officiels et de matériel d'entraînement. Certaines sources affirment même qu'après cette faille de sécurité, l'équipe ne dispose plus que d'un seul ballon officiel. Des équipements importants pour la récupération, tels que des outils d'analyse tactique et des tables de massage, ont également été perdus.

L'administration de l'équipe prend actuellement des mesures urgentes pour remplacer l'équipement perdu à Kansas City. L'équipe d'Angleterre avait déménagé de son camp de West Palm Beach, en Floride, vers la base de Swope Soccer Village. Les pertes ont été constatées vendredi soir lors du déchargement des cargaisons.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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