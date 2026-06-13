La Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui a débuté sur des terrains outre-mer, continue d'unir des nations entières vers un objectif commun. Le parcours de l'équipe nationale brésilienne, considérée comme les véritables rois du football mondial et quintuple championne du monde, est cette année sous l'attention personnelle de la direction du pays. Avant les premiers matchs intenses du tournoi, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a envoyé un message inspirant et historique aux membres de l'équipe nationale de son pays.

Le message vidéo spécial, publié sur la page officielle des réseaux sociaux du chef de l'État, s'est rapidement répandu parmi des millions de fans et est devenu une véritable sensation.

« Nous avons besoin de notre sixième trophée de champion de l'histoire ! »

Le dirigeant brésilien a souligné que chaque joueur défendant l'honneur de la nation sur le terrain vert doit ressentir profondément sa responsabilité, déclarant :

« Alors que nos joueurs bien-aimés entrent sur le terrain, ils doivent se battre comme de vrais guerriers de la première minute de chaque match jusqu'à la toute dernière seconde. Ils ne doivent pas oublier un seul instant que toute la nation brésilienne les regarde avec le souffle coupé et un grand espoir.

Notre pays a besoin de ce sixième trophée de Coupe du Monde tant attendu comme de l'air et de l'eau ! L'équipe nationale brésilienne ne participe pas à ce tournoi prestigieux en tant que simple participant ou pour des victoires de routine. Notre seul et principal objectif est de devenir champions et de ramener le trophée principal à la maison ! »

Vous pouvez vous familiariser avec le contenu du message du dirigeant brésilien et les principaux objectifs de l'équipe nationale grâce au tableau analytique spécial ci-dessous :

Chef d'État ayant envoyé le message Statut actuel de l'équipe nationale Résultat principal attendu par le pays Personnes clés interpellées Mission spéciale confiée à l'entraîneur Objectif dans la compétition Luiz Inácio Lula da Silva Quintuple Champion du monde Pour la sixième fois gagner le trophée principal Joueurs de l'équipe nationale Rappel de la riche expérience de Carlo Ancelotti Le titre uniquement (ramener le trophée)

Mission spéciale et importante pour Carlo Ancelotti

Dans son discours, le chef de l'État a non seulement inspiré les joueurs, mais a également confié une mission spéciale au célèbre spécialiste italien nouvellement nommé, Carlo Ancelotti. Le président Lula da Silva a noté que le riche passé et la grande habileté de l'entraîneur expérimenté durant ses jours de joueur devraient servir de grande école pour ses élèves.

« Carlo, rappelle sans cesse à ces jeunes hommes à quel point tu as une expérience de haut niveau en tant qu'entraîneur et quel joueur incroyable et incomparable tu étais sur le terrain à ton époque. Cela leur donnera une force et un esprit supplémentaires », a conclu le président du Brésil.

Rappelons que les 'Pentacampeões' affronteront le Maroc, Haïti et l'Écosse lors de la phase de groupes de cette Coupe du Monde, et toute la nation brésilienne n'attend rien de moins qu'un parcours victorieux.

Suivez les matchs les plus chauds de la Coupe du Monde, les déclarations exclusives des chefs d'État sur le sport, les analyses de matchs et les nouvelles les plus fiables du monde du sport avec nous sur les pages de Zamin !