Alvaro Arbeloa en route pour la Premier League

Fulham a accéléré sa recherche d'un nouvel entraîneur principal et est entré dans la phase finale des négociations avec l'ancien coach du Real Madrid, Alvaro Arbeloa. Le technicien espagnol est devenu le candidat principal pour remplacer Marco Silva. La direction du club londonien espère maintenir la stabilité en Premier League grâce à Arbeloa. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon talkSPORT, Fulham a déjà trouvé un remplaçant approprié pour Silva, et Arbeloa est actuellement le grand favori pour prendre les commandes à Craven Cottage. Le technicien de 43 ans a occupé le poste d'entraîneur par intérim au Real Madrid après le départ de Xabi Alonso en janvier. Cependant, suite au retour de Jose Mourinho à Madrid, Arbeloa a officiellement quitté le club mardi.

Initialement, la cible principale de Fulham était Kieran McKenna, qui a quitté Ipswich Town. Mais après que l'entraîneur nord-irlandais a annoncé qu'il ferait une pause dans le football, les Londoniens ont tourné leur attention vers Arbeloa. La direction du club a confiance en sa vaste expérience du football européen.

Parmi les autres candidats figuraient également la légende de Chelsea Frank Lampard et l'entraîneur de Palmeiras Abel Ferreira. L'option de l'ancien entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, a également été envisagée, mais il est actuellement en négociations avec Milan.