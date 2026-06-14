Khamzat Chimaev triomphe lors de ses débuts au tournoi RAF 10 (vidéo)

Pour les fans d'arts martiaux mixtes et de lutte, ce dimanche matin a été intense et riche en événements inattendus. À Saint-Louis, dans le Missouri, le prestigieux tournoi de lutte libre 'RAF 10', très attendu et médiatisé, a pris fin. Le combat principal de cette soirée a été organisé dans une catégorie de poids intermédiaire, mettant en vedette certaines des stars les plus controversées et célèbres du sport mondial.

Dans ce choc très attendu, l'ancienne star de l'UFC et athlète invaincu d'origine tchétchène, Khamzat Chimaev, représentant les EAU, a affronté son rival acharné, l'Américain Dillon Danis.

Un 'tombé' rapide au premier round et la domination absolue de Chimaev

Dès le début du combat entre les deux experts, Khamzat Chimaev est resté fidèle à son style sans perdre une seconde. Dès la première minute du round d'ouverture, il a lancé une attaque féroce, a saisi les jambes de son adversaire et l'a amené au sol de manière spectaculaire. Contrôlant Dillon Danis sur le tapis, Chimaev a plaqué ses épaules au sol, remportant un 'tombé' — une victoire nette — avant la limite.

Ce triomphe éclatant marque le premier succès brillant pour Khamzat lors de son combat de début dans cette ligue prestigieuse. Dillon Danis, connu pour ses provocations, a dû subir l'amertume de la défaite pour la deuxième fois de sa carrière au sein de cette organisation.

Vous pouvez vous familiariser avec les détails du combat principal de 'RAF 10' et l'incident qui a suivi grâce au tableau analytique spécial ci-dessous :

Ville hôte Nom du tournoi et catégorie de poids Athlète vainqueur (Pays représenté) Athlète vaincu (Pays) Méthode et durée de la victoire Événement inattendu après le combat Saint-Louis

(USA) RAF 10

(Poids intermédiaire) Khamzat Chimaev

(Émirats arabes unis) Dillon Danis

(USA) Dès le 1er round,

Tombé (Victoire nette) Sur le tapis une bagarre générale a éclaté

Le combat est terminé, mais la bagarre a continué : Conflit de masse dans l'octogone

Cependant, l'événement le plus sensationnel pour les organisateurs et les fans restait à venir. Dès que l'arbitre principal a annoncé la victoire précoce de Khamzat Chimaev, une perturbation inattendue a éclaté sur le tapis. Un désaccord entre les athlètes et leurs équipes a rapidement dégénéré en une bagarre générale à grande échelle.

Le personnel de sécurité et les organisateurs ont dû intervenir avec force pour reprendre le contrôle de la situation. Il n'est pas exagéré de dire que cette bagarre a jeté de l'huile sur le feu concernant la réputation du tournoi et les discussions sur les réseaux sociaux.

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