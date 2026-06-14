Qui aurait cru qu'un garçon jouant pour 500 dollars deviendrait une star de City ?

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Qui aurait cru qu'un garçon jouant pour 500 dollars deviendrait une star de City ?

Alors que les yeux du monde sont tournés vers les matchs de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord, l'excitation de millions de fans ouzbeks est unique. Pour la première fois de son histoire, l'équipe nationale d'Ouzbékistan participe à la phase finale de la Coupe du Monde. Cet événement historique est sous les projecteurs non seulement dans notre pays, mais aussi parmi la communauté sportive, les experts renommés et les entraîneurs des pays voisins.

Sergey Tashuyev, entraîneur principal du club russe de Yenisey, a parlé avec passion de notre équipe nationale défendant l'honneur de notre patrie sur les terrains des États-Unis, du Canada et du Mexique, et en particulier d'Abdukodir Khusanov, un leader défensif de Manchester City, l'un des clubs les plus forts de la planète aujourd'hui.

« Qui aurait cru qu'un garçon jouant pour 500 dollars deviendrait une star de City ? »

L'expert russe expérimenté a souligné qu'il suit l'ascension du talent ouzbek avec grand intérêt, ayant joué contre lui en Biélorussie :

« Il est très intéressant de regarder la performance d'Abdukodir Khusanov, qui a joué contre mon équipe de Shakhtyor Soligorsk en Biélorussie alors qu'il était à Energetik-BGU. Honnêtement, à l'époque, je n'avais même pas remarqué qui était ce joueur nommé Khusanov. Un jeune garçon jouait contre nous, et je pense que nous avons gagné ce match 1-0.

Qui aurait cru alors que ce gars deviendrait plus tard l'un des principaux leaders d'un géant mondial — Manchester City ? En le regardant maintenant, il est très intéressant pour moi de comparer ce gars humble qui jouait pour seulement 500 dollars par mois avec la superstar qui brille aujourd'hui à City. Cette carrière est le plus bel exemple pour tous les jeunes qui poursuivent leurs rêves. Il faut travailler dur et se développer sans s'arrêter, et alors les portes des grandes opportunités s'ouvriront toujours dans la vie. »

Grâce au tableau analytique spécial suivant, vous pouvez vous familiariser avec le parcours de transfert historique et magnifique de la fierté du football ouzbek, Abdukodir Khusanov, de la Biélorussie à Manchester City :

Période et clubs

Statut et valeur de transfert

Nombre total de matchs joués

Participation générale aux compétitions

Efficacité (Buts)

Opinion de l'entraîneur Sergey Tashuyev

Académie Bunyodkor

Stagiaire (Avant le début professionnel)

Équipe de jeunes

Tournois locaux

Période de formation

Energetik-BGU


(Biélorussie, 2022-2023)

Début professionnel


(Salaire mensuel de 500 dollars)

Ligue supérieure de Biélorussie

Championnat et coupe nationaux

Découverte du talent

« Un jeune garçon jouait contre nous »

Lens (France)

1,5 an de carrière brillante

Matchs de Ligue 1 française

Coupes d'Europe et championnat

Attention des meilleurs clubs

Ascension des compétences

Manchester City


(Angleterre, à partir de 2025)

40 millions d'euros transféré pour

47 matchs officiels

Premier League, LDC, FA Cup et Coupe de la Ligue

1 but


(en FA Cup)

« L'un des principaux leaders de l'équipe »

Records de la star à 40 millions d'euros venue de Biélorussie

Rappelons que bien qu'Abdukodir Khusanov ait été formé à l'Académie Bunyodkor dans notre capitale, il a fait ses premiers pas dans le grand football lors du championnat de Biélorussie 2022-2023. À cette époque, l'expert russe Sergey Tashuyev était aux commandes de l'équipe leader biélorusse, Shakhtyor (Soligorsk).

La performance intense d'Abdukodir en Europe a attiré l'attention du club français de Lens. Notre compatriote, qui est devenu un mur solide dans les rangs du leader français pendant un an et demi, a attiré l'œil des recruteurs du monde entier. En conséquence, le 20 janvier 2025, le roi du football anglais et mondial, Manchester City, a ajouté le joueur ouzbek à son effectif pour 40 millions d'euros.

Depuis lors, sous la direction de Pep Guardiola, Khusanov a disputé un total de 47 matchs dans les compétitions les plus prestigieuses telles que la Premier League anglaise, la FA Cup, la Coupe de la Ligue et l'UEFA Champions League (LDC), formant une ligne défensive solide et marquant un beau but en FA Cup. Aujourd'hui, il porte haut le drapeau de notre patrie sur les terrains de la Coupe du Monde 2026 !

Suivez le parcours historique de l'équipe nationale d'Ouzbékistan à la Coupe du Monde, les nouvelles exclusives sur Abdukodir Khusanov à Manchester City et à la Coupe du Monde, ainsi que les nouvelles les plus fiables du monde du sport avec nous sur les pages de Zamin !

Abdukodir KhusanovManchester CityOuzbékistanSergey TashuyevYenisey
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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