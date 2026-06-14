Anthony Taylor arbitrera le match Ouzbékistan - Colombie

Les matchs de la phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, se poursuivent. L'équipe nationale d'Ouzbékistan, placée dans le groupe K, affrontera la Colombie lors de son premier match.

L'équipe arbitrale pour cette rencontre cruciale a été annoncée. Selon la décision de la FIFA, le match Ouzbékistan - Colombie sera dirigé par le célèbre arbitre anglais Anthony Taylor.

Il sera assisté sur les lignes de touche par ses compatriotes Gary Beswick et Adam Nunn. Le rôle de quatrième arbitre a été confié au représentant du Costa Rica, Juan Calderon, tandis que Juan Carlos Mora officiera en tant qu'arbitre assistant de réserve.

Pour information, le match entre l'Ouzbékistan et la Colombie débutera le 18 juin à 07h00, heure de Tachkent. La rencontre se déroulera dans un stade de Mexico.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan participe à la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Par conséquent, le match contre la Colombie revêt une grande importance, non seulement en tant que premier match de groupe, mais aussi comme un moment historique pour le football ouzbek.