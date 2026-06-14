Le Real Madrid parvient à un accord pour le transfert de Marc Cucurella

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Le Real Madrid parvient à un accord pour le transfert de Marc Cucurella

Le Real Madrid a conclu un accord important pour le transfert du défenseur de Chelsea, Marc Cucurella. C'est ce qu'a rapporté le célèbre insider Fabrizio Romano.

Selon la source, il existe un accord verbal entre les clubs et le joueur lui-même. Les Madrilènes considèrent Cucurella comme l'une des options principales pour le poste d'arrière gauche.

L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, souhaitait justement intégrer un joueur de ce style à son effectif. Cucurella se distingue par son activité défensive, sa capacité à participer aux attaques sur le flanc et son intensité de jeu.

Le joueur de 27 ans devrait rejoindre le Real Madrid après la Coupe du Monde. Les détails financiers du transfert n'ont pas encore été divulgués, mais les parties sont parvenues à la phase finale de l'accord.

Marc Cucurella est un produit de l'académie de Barcelone. Au cours de sa carrière, il a joué pour les clubs espagnols d'Eibar et de Getafe, ainsi que pour les équipes anglaises de Brighton et de Chelsea.

La saison dernière, Cucurella a disputé 34 matchs en Premier League anglaise, inscrivant 1 but et délivrant 4 passes décisives. Sa régularité et sa grande expérience pourraient être bénéfiques pour le Real Madrid.

Il est intéressant de noter que bien que Cucurella soit issu du centre de formation de Barcelone, sa carrière est désormais liée au Real Madrid. C'est sans doute ce qu'on appelle un retournement de situation dans le football. Si le transfert est officiellement confirmé, il deviendra l'une des recrues clés du club madrilène pour renforcer sa ligne défensive avant la nouvelle saison.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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