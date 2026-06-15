L'Allemagne bat Curaçao 7-1

Lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale d'Allemagne a entamé le premier tour par une victoire très convaincante. Le match du groupe E entre l'Allemagne et Curaçao s'est terminé sur le score de 7-1 en faveur des Allemands.

Lors de la rencontre disputée au Houston Stadium à Houston, l'équipe allemande a démontré son potentiel offensif en inscrivant sept buts contre ses adversaires. Curaçao n'a réussi à répondre qu'une seule fois.

Felix Nmecha a ouvert le score à la 6e minute. Ce but précoce a permis à l'Allemagne de contrôler le match et d'accroître la pression sur l'adversaire. Cependant, Curaçao a trouvé une réponse rapide. À la 21e minute, Livano Comenencia a égalisé.

Après cela, l'Allemagne a pris totalement l'initiative. À la 38e minute, Nico Schlotterbeck a redonné l'avantage à son équipe. Vers la fin de la première mi-temps, Kai Havertz a également inscrit son nom au tableau d'affichage. Il a marqué à la 45e minute, donnant à l'Allemagne une avance de 3-1 à la mi-temps.

En seconde période, les Allemands n'ont pas baissé le rythme. Au contraire, ils ont accentué la pression sur la défense adverse. À la 47e minute, Jamal Musiala a inscrit le but suivant. Après son but, le sort du match était pratiquement scellé.

À la 68e minute, Nathaniel Brown a creusé l'écart. À la 78e minute, Deniz Undav a également profité de son opportunité pour signer le sixième but de l'Allemagne. Kai Havertz a clôturé le score à la 88e minute. Ainsi, l'attaquant a réalisé un doublé et le match s'est terminé sur le score de 7-1.

Avec cette victoire, l'Allemagne a commencé la phase de groupes avec une performance très solide. L'équipe a non seulement remporté trois points, mais a également acquis un avantage significatif en termes de différence de buts. Un tel résultat pourrait sérieusement influencer la situation dans le groupe lors des prochaines journées.

Pour Curaçao, ce match a été une épreuve difficile. Bien que l'équipe ait égalisé en première mi-temps, elle n'a pas pu résister au rythme élevé et à la maîtrise individuelle de l'Allemagne. Néanmoins, le but marqué par Comenencia restera un moment historique et mémorable pour Curaçao.

Lors de la 2e journée de la phase de groupes, l'Allemagne affrontera la Côte d'Ivoire. Curaçao se mesurera à l'Équateur. Les Allemands tenteront de remporter le prochain match pour faciliter leur accès aux phases à élimination directe.

Pour Curaçao, le prochain match est d'une grande importance. Si l'équipe veut poursuivre la compétition dans le groupe, elle doit obtenir un résultat positif contre l'Équateur.

L'Allemagne a montré lors du match contre Curaçao qu'elle était arrivée à la Coupe du Monde avec de sérieuses intentions. Sept buts, l'efficacité de divers joueurs et l'activité offensive ont donné une grande confiance aux supporters allemands.