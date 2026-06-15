Havertz élu homme du match contre Curaçao

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Havertz élu homme du match contre Curaçao

La Coupe du Monde 2026, qui a débuté sur le sol nord-américain, offre aux fans de football un véritable spectacle de buts dès les premiers jours. Comme indiqué précédemment, lors de la 1ère journée du groupe E, l'un des favoris du tournoi, l'Allemagne, a remporté une victoire éclatante 7-1 contre Curaçao. Selon le site officiel de la FIFA, le titre d'« Homme du match » pour cette rencontre prolifique et intense a été décerné à l'attaquant expérimenté allemand, Kai Havertz.

Une performance brillante du buteur de la « Mannschaft »

L'attaquant de 29 ans a démontré tout son talent tout au long du match, inscrivant deux buts spectaculaires. Le doublé de Havertz a servi de base solide à la première victoire écrasante de la « Mannschaft » dans ce tournoi :

  • Premier but : Appliquant parfaitement le plan des entraîneurs, Kai a d'abord marqué sur penalty dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, permettant à son équipe de rentrer aux vestiaires avec sérénité.

  • Deuxième but : Alors que le sort du match était déjà scellé, Havertz est revenu sur le devant de la scène dans les dernières minutes pour inscrire son deuxième but et l'un des derniers de son équipe.

Vous pouvez consulter le classement actuel du groupe E, le calendrier de la prochaine journée et des informations sur les autres représentants de ce groupe via le tableau d'analyse sportive ci-dessous :

Statut du groupe et équipes

Points actuels

Matchs de la 2ème journée

Dates officielles des matchs

Autres représentants forts du groupe

Autres buteurs du match

Allemagne


(Leader incontesté)

3 points

Allemagne – Côte d'Ivoire

20 juin 2026

Équateur

L. Nmecha, N. Schlotterbeck, J. Musiala, Brown, D. Undav

Curaçao


(Statut d'outsider)

0 point

Curaçao – Équateur

21 juin 2026

Côte d'Ivoire

Comenencia


(Seul but pour Curaçao)

Le groupe E s'intensifie : que nous réserve la suite ?

Après cette victoire massive, les hommes de Julian Nagelsmann sont devenus les leaders absolus du groupe E avec 3 points et une différence de buts impressionnante. Curaçao, qui a encaissé un nombre record de buts, occupe pour l'instant la dernière place du classement sans aucun point. Mais rien n'est encore perdu pour eux.

Dans l'autre match de ce groupe, l'Équateur, représentant sud-américain, a affronté l'équipe dynamique de la Côte d'Ivoire. Dans cette rencontre, la Côte d'Ivoire a remporté une victoire 1-0 contre l'Équateur. Amad Diallo a inscrit l'unique but à la 90e minute.

Rappelons que lors du match contre Curaçao, Lukas Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Brown et Deniz Undav ont également inscrit leur nom au tableau d'affichage avec un but chacun. Comenencia a sauvé l'honneur de Curaçao en inscrivant leur seul but. Des matchs encore plus intenses nous attendent pour la 2ème journée !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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