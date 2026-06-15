Quatre matchs passionnants ont lieu aujourd'hui à la Coupe du monde

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Quatre matchs passionnants ont lieu aujourd'hui à la Coupe du monde

La phase de groupes de la Coupe du monde 2026, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, bat son plein. La prochaine journée de compétition verra se dérouler les rencontres de la première journée des groupes H et G.

Plusieurs confrontations intéressantes attendent les fans de football aujourd'hui. Aux côtés d'équipes nationales renommées comme l'Espagne, la Belgique, l'Uruguay et l'Iran, le Cap-Vert, l'Égypte, l'Arabie saoudite et la Nouvelle-Zélande entreront également sur le terrain.

Le premier match de la journée débutera à 21h00, heure de Tachkent. L'Espagne affrontera le Cap-Vert. Les Espagnols sont considérés comme les favoris, mais chaque adversaire doit être pris au sérieux lors d'une Coupe du monde. Le Cap-Vert tentera de se faire un nom sur la grande scène et de créer la surprise.

À minuit, 00h00, la Belgique et l'Égypte s'affronteront. Cette rencontre suscite également un grand intérêt. La Belgique possède de nombreux joueurs expérimentés, tandis que l'Égypte peut poser des problèmes à n'importe quel adversaire grâce à son jeu discipliné et ses contre-attaques rapides.

À 03h00, l'Arabie saoudite testera sa force contre l'Uruguay. L'équipe sud-américaine est traditionnellement connue pour sa combativité, sa préparation physique et son style de jeu caractéristique. L'Arabie saoudite cherche à défendre dignement l'honneur de l'Asie. La vitesse, la discipline et les contre-attaques pourraient être cruciales dans ce match.

Le dernier match de la journée débutera à 06h00. L'Iran affrontera la Nouvelle-Zélande. L'Iran est considéré comme l'une des équipes les plus expérimentées du football asiatique. La Nouvelle-Zélande tentera de résister à son adversaire grâce à sa force physique, ses duels aériens et une défense organisée.

Le calendrier des matchs d'aujourd'hui est le suivant :

15/16 juin

  • 21h00 — Espagne — Cap-Vert

  • 00h00 — Belgique — Égypte

  • 03h00 — Arabie saoudite — Uruguay

  • 06h00 — Iran — Nouvelle-Zélande

Chaque match de la première journée de la Coupe du monde est crucial pour les équipes. Une victoire au départ donne confiance pour les matchs suivants, tandis qu'une défaite complique la situation. C'est pourquoi toutes les équipes qui jouent aujourd'hui s'efforceront d'obtenir un résultat positif dès leur premier match.

Une nouvelle journée riche en football commence pour les fans. Le tournoi ne fait que monter en puissance, mais chaque match intensifie la lutte dans les groupes. Les confrontations d'aujourd'hui ne manqueront pas de renforcer l'esprit de la Coupe du monde.

EspagneBelgiqueÉgypteUruguayArabie saoudite
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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