Le milieu de terrain expérimenté de l'équipe d'Angleterre, Jordan Henderson, a réagi au buzz négatif entourant la star du Real Madrid, Jude Bellingham. Il a souligné que les critiques formulées par la presse à l'encontre du jeune talent sont loin de la vérité et qu'il lui est très difficile de lire ce genre d'articles. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Henderson estime que Jude Bellingham est une figure décisive pour le succès de l'équipe d'Angleterre lors de la Coupe du Monde 2026. Selon Goal.com, le joueur expérimenté a qualifié Bellingham de « facteur X » de l'équipe et a souligné que son influence est incomparable, non seulement sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire.

Atmosphère d'équipe et leadership

Récemment, les opinions critiques concernant le comportement et le caractère de Bellingham sur le terrain se sont multipliées dans les médias britanniques. Cependant, Henderson a rejeté ces rumeurs, affirmant que Jude est un excellent compagnon pour ses coéquipiers. « Je ne peux dire que des choses positives à son sujet. Beaucoup de choses écrites dans la presse sont fausses. L'énergie spéciale qu'il nous donne renforce l'équipe », déclare Henderson.

Il est à noter que l'équipe d'Angleterre, sous la direction de Thomas Tuchel, se prépare sérieusement pour la Coupe du Monde en Amérique du Nord. Bien qu'il n'ait que 22 ans, ce sera le quatrième tournoi majeur de la carrière de Bellingham. Son expérience dans des clubs comme le Borussia Dortmund et le Real Madrid est inestimable pour l'équipe nationale.

Un mélange d'expérience et d'intensité juvénile

La convocation de Henderson en équipe nationale à 35 ans avait suscité de nombreux débats. Mais Bellingham a défendu le joueur vétéran, le qualifiant de « colle » qui maintient l'unité de l'équipe. Cela montre à quel point le respect mutuel et l'esprit d'équipe sont élevés parmi les joueurs.

Actuellement, l'équipe d'Angleterre effectue des stages d'entraînement en Floride. L'équipe se prépare pour le premier match de la phase de groupes contre la Croatie, qui aura lieu mercredi. Il est prévu que Bellingham soit titulaire au poste de numéro 10 lors de ce match.

En conclusion, on peut dire que les chances de l'Angleterre à la Coupe du Monde 2026 dépendent en grande partie de la forme des jeunes stars comme Bellingham et de la stabilité au sein de l'équipe. Le soutien de joueurs expérimentés comme Henderson aide les jeunes footballeurs à ne pas succomber à la pression.