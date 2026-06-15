Compositions annoncées pour Espagne - Cap-Vert

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Compositions annoncées pour Espagne - Cap-Vert

Alors que les regards des passionnés de football du monde entier sont tournés vers les pelouses d'Amérique du Nord, un autre choc majeur, attendu avec impatience par des millions de supporters, est sur le point de commencer. Le décor est planté pour la rencontre entre le puissant Espagne, actuel roi de l'Europe, et le combatif représentant du continent africain, le Cap-Vert, pour le compte de la 1ère journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. Avant ce duel intrigant et sans concession qui suscite un grand intérêt dans le monde du football, les sélectionneurs des deux équipes ont officiellement annoncé leurs compositions de départ les plus fortes.

La composition redoutable de 'La Roja' et l'heure de Tachkent

Dans ce choc intense qui débutera à 21h00, heure de Tachkent, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente aligne une équipe véritablement étoilée et combative. Pour défendre les brillants succès récents de l'équipe, certains des footballeurs les plus chers et talentueux au monde occupent le milieu de terrain et la ligne d'attaque. Les représentants africains, quant à eux, entrent sur le terrain avec l'ambition de préparer une surprise inattendue au géant européen grâce à leurs joueurs cadres expérimentés et physiquement puissants.

Vous trouverez ci-dessous les compositions de départ des équipes pour ce match de la 1ère journée de la Coupe du Monde 2026 :

Coupe du Monde 2026. 1ère journée
Espagne – Cap-Vert
Espagne : Simon, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Llorente, Ruiz, Rodri, Pedri, Gavi, Torres, Oyarzabal.
Cap-Vert : Vozinha, Lopes, Borges, Lopes Cabral, Moreira, Mendes, Duarte, Arcanjo, Lenini, Cabral, Livramento.

Un véritable combat et une grande intrigue sur le terrain

Bien que les experts du football considèrent l'Espagne comme le grand favori avant cette rencontre, l'équipe résiliente et disciplinée du Cap-Vert laisse présager un match très difficile et intense. En particulier, la présence du trio Rodri, Pedri et Gavi pour contrôler le milieu de terrain dès les premières minutes a ravi les supporters de Madrid et de Barcelone. En attaque, Ferran Torres et Oyarzabal tenteront de percer la défense adverse. Un véritable spectacle footballistique et des drames inattendus nous attendent dès 21h00 !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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