La Coupe du Monde 2026, qui se déroule en Amérique du Nord, est riche d'événements historiques et sensationnels qui ont secoué la communauté footballistique mondiale dès ses premiers jours. L'équipe nationale de Tunisie, engagée dans le groupe F, a débuté son parcours de manière extrêmement malheureuse et infructueuse. Lors du match contre la puissante équipe de Suède, les Africains ont subi une défaite écrasante de 1-5. Ce résultat humiliant a épuisé la patience des dirigeants de la Fédération Tunisienne de Football, entraînant des mesures rapides.

Un événement absolument rare dans l'histoire des Coupes du Monde

Selon l'insider reconnu et journaliste international expérimenté Romain Molina sur ses pages officielles de réseaux sociaux, la direction du football tunisien a immédiatement démis le sélectionneur Sabri Lamouchi de ses fonctions après cette défaite.

Cette décision marque un tournant fondamental dans l'histoire du football mondial. En effet, dans la longue et glorieuse histoire des Coupes du Monde, aucun sélectionneur n'avait jamais été licencié après le tout premier match du tournoi. Sabri Lamouchi est entré dans l'histoire en établissant cet anti-record.

Vous pouvez consulter les détails de la situation désastreuse de la Tunisie dans le groupe et les détails du mandat d'entraîneur le plus court de l'histoire du Mondial via le tableau d'analyse sportive officiel suivant :

Compétition et phase officielle Résultat choc de la 1ère journée Spécialiste limogé Statut d'anti-record historique Position actuelle dans le groupe Prochain adversaire et obligation pour la 2ème journée Coupe du Monde 2026, Groupe F

(Match de la 1ère journée) Suède — Tunisie

5:1 Sabri Lamouchi

(Sélectionneur français) Premier entraîneur licencié après le premier match 4ème place

(0 point, différence de buts -4) Équipe nationale du Japon

(Match obligatoire pour la victoire)

Un test difficile attend les Africains face au Japon

Actuellement, l'équipe nationale de Tunisie n'a remporté aucun point lors de la phase de groupes et occupe la dernière place (quatrième) du quartet en raison d'un indicateur de différence de buts catastrophique. Bien que les joueurs soient en état de dépression psychologique, il reste une chance de redresser la barre.

L'équipe, désormais sans sélectionneur, attend un match crucial et décisif lors de la 2ème journée contre le Japon, l'un des plus grands géants d'Asie. Lors de la deuxième journée, les représentants de la Tunisie devront impérativement jouer pour la victoire, faute de quoi ils devront dire adieu prématurément au Mondial.

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